ΛεΜπρόν: Έπαιξε τον ρόλο του GM στην απόκτηση Καρμέλο

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φαίνεται πως έπαιξε τον ρόλο του GM στην απόκτηση του Καρμέλο Άντονι από τους Λέικερς.

Εδώ και χρόνια ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει ρόλο στις μεταγραφικές υποθέσεις των ομάδων που παίζει, αφού και οι ιθύνοντες τον εμπιστεύονται με κλειστά μάτια. Κάτι τέτοιο φαίνεται πως έγινε και στην περίπτωση του Καρμέλο Άντονι, όπως αποκάλυψε ο έμπειρος φόργουορντ και κολλητός του.

«Ο Λεμπρόν με κάλεσε απευθείας. Κάναμε μια πραγματική συζήτηση, χωρίς να λέμε μ@λ@κίες. Δεν το περίμενα αυτό. Μιλούσαμε για χρόνια για το ενδεχόμενο να παίξουμε μαζί, αλλά πρώτη φορά έπεσε φέτος στο τραπέζι αυτή η πιθανότητα. "Σε χρειάζομαι", μου είπε. Δεν χρειάστηκε να πει κάτι άλλο. Με πήρε τηλέφωνο, ενώ ο GM της ομάδας δεν με πήρε», ανέφερε ο Μέλο που φέτος θα ψάξει το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του, ενώ έχει φτάσει μόλις μια φορά σε τελικούς Δύσης με τη φανέλα του Ντένβερ, αλλά αποκλείστηκε από τους Λέικερς.

H ομάδα του Βόγκελ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή και έχει δημιούργησε μία απίθανη superteam με τις κινήσεις του καλοκαιριού.

Carmelo on LeBron calling him to join the Lakers.



