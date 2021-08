Λέικερς: Όχι απλά superteam, «Αvengers» και «Αναλώσιμοι» μαζί (pics)

Oι Λέικερς... τρομάζουν μετά τις κινήσεις στη free agency και ίσως η λέξη superteam να μην φθάνει για να περιγράψει αυτό που έχουν δημιουργήσει. Το Gazzetta αναλύει.

Το 2020 έφτασαν στην κορυφή του ΝΒΑ με το φοβερό δίδυμο ΛεΜπρόν-Ντέιβις οι Λέικερς, ενώ πέρυσι απέτυχαν και αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο από τους Σανς.

Η ομάδα του Λος Άντζελες θέλει να επιστρέψει στον θρόνο της και το πήγε σε άλλο επίπεδο με τις κινήσεις που έκανε στις πρώτες μέρες της free agency. Οι λιμνάνθρωποι έχουν διαλύσει την έννοια της superteam και πλέον δείχνουν να είναι... Αvengers και... Aναλώσιμοι μαζί.

Το ρόστερ που έχουν φτιάξει οι Λέικερς τρομάζει και δείχνει γεμάτο σε κάθε θέση.

Αρχικά υπάρχει ο σπουδαίος ΛεΜπρόν που είναι σίγουρα μέσα στο TOP 3 των παικτών στη λίγκα και θα τελειώσει την καριέρα του στο TOP 3 όλων των εποχών, ενώ ο χαρισματικός Άντονι Ντέιβις κατά πολλούς θεωρείται ο καλύτερος ψηλός στο ΝΒΑ όταν είναι μακριά από τραυματισμούς. Φυσικά πρόσθεσαν στη... φαρέτρα τους και τον mister triple double, Ράσελ Ουέστμπρουκ που έχει πάρει βραβείο MVP στο παρελθόν και πολλές παρουσίες στο All Star Game, ενώ η έκρηκτικότητα και η αλτικότητα του σε τρελαίνουν.

Μεγάλη κίνηση είναι και ο Καρμέλο Άντονι που βρίσκεται ανάμεσα στους σπουδαιότερους σκόρερ όλων των εποχών και πήγε να πάρει το πρώτο του, μαζί με τον κολλητό του, ΛεΜπρόν.

Στη θέση «5» έχουν δύο εκ των πιο έμπειρων και χρήσιμων ψηλών στο ΝΒΑ, τον Ντουάιτ Χάουαρντ και τον Μαρκ Γκασόλ. Επιπλέον ο Φρανκ Βόγκελ θα μπορεί να ανοίξει όσο θέλει το rotation, αφού οι λύσεις είναι αμέτρητες.

Κέντριν Ναν στο «1» και το «2», με τον ταλαντούχο γκαρντ να μετρά 14.6 πόντιους μέσο όρο. Ο Μαλίκ Μονκ και ο Ουέιντ Έλινγκτον σαν shooting guard, με τον πρώτο να έχει 11.7 πόντους στους Χόρνετς και τον δεύτερο 9.6 στους Πίστονς.

Back up στη θέση «3» υπάρχουν πάρα πολλοί. Τρέβορ Αρίζα, Χόρτον-Τάκερ, Κεντ Μπέιζμορ και Αλφόνσο ΜακΚίνι.

Αμέτρητες λύσεις σε όλες τις θέσεις για τους Λέικερς και μοναδικό θέμα είναι ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας! Φυσικά στο depth chart που θα δείτε παρακάτω, αρκετοί παίκτες μπορούν να παίξουν σε παραπάνω από μία θέση. Όπως ο ΛεΜπρόν που μπορεί να παίξει παντού ή ο Καρμέλο που μπορεί να προσφέρει στο «3» και το «4». Για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία του ΝΒΑ, μέχρι και ο 10ος και 11ος παίκτης στο rotation μιας ομάδας είναι τόσο δυνατοί και δημιουργούν... υπεροπλία.

Lakers are trying to build the Avengers 🤣 pic.twitter.com/UCzxL8KHua