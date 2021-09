Ντειβις: Παντρεύτηκε ο Unibrow, δίπλα του ΛεΜπρόν και Ουέστμπρουκ (pics & vid)

O Άντονι Ντέιβις παντρεύτηκε, φορώντας το δεύτερο δεαχτυλίδι του (έχει και ένα από το πρωτάθλημα του 2020), με τους ΛεΜπρόν και Ουέστμπρουκ να βρίσκονται κοντά στον συμπαίκτη τους.

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή βραδιά για τον Άντονι Ντέιβις. Ο Unibrow παντρεύτηκε την κοπέλα που του έκλεψε την καρδιά σε μια υπέρλαμπρη γαμήλια τελετή.

Δίπλα στον συμπαίκτη και φίλο τους, ήταν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ράσελ Ουέστμπρουκ και Τζάρεντ Ντάντλεϊ που δεν γινόταν να χάσουν μια τόσο ιδιαίτερη μέρα του Άντονι. Μετά το δαχτυλίδι που φόρεσε για το πρωτάθλημα του 2020 με τους Λέικερς, ήρθε η ώρα για άλλο ένα δαχτυλίδι φέτος. Mάλιστα τραγούδησε στη γυναίκα του και το τραγούδι «Νever make a promise».

Δείτε τις φωτογραφίες από τον γάμο του ψηλού των λιμνάνθρωπων

Anthony Davis singing to "Never Make a Promise" at his wedding 🎶



(via @Timfraz23) pic.twitter.com/fIsbvqxtJi