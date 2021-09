Μπος για ΛεΜπρόν: «Έζησα από κοντά το μεγαλείο του φίλου μου» (vid)

Ο Κρις Μπος ετοιμάζεται για το Hall of Fame Και στον λόγο του υποκλίθηκε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Έπαιξαν παρέα στους Χιτ και κατέκτησαν δύο σερί πρωταθλήματα οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κρις Μπος. Ο πρώην ψηλός του Μαϊάμι που φόρεσε το πορτοκαλί σακάκι του και ετοιμάζεται για την είσοδο στο Hall of Fame στάθηκε στον «Βασιλιά», αποκαλώντας τον φίλο.

«Παρακολουθούσα από κοντά το μεγαλείο του και να κάνει όλα αυτά τα φοβερά πράγματα. Ακόμα και αν τον αποκαλούσαν "Εκλεκτό'', ήταν υπέροχο να τον αποκαλώ φίλο, συμπαίκτη και πρωταθλητή», ήταν τα λόγια του ανθρώπου με το μεγαλύτερο επιθετικό ριμπάουντ στην ιστορία των Χιτ (μετά ήρθε η ασίστ για το τρίποντο του Άλεν στο Game 6 των τελικών του 2013 που έσωσε το Μαϊάμι και οδήγησε το ματς στην παράταση).

