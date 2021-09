Έτοιμοι για Hall Of Fame οι Πιρς, Κούκοτς, Oυέμπερ, Μπος και Ουάλας (pic & vid)

Πιρς, Ουάλας, Μπος, Ουέμπερ, Κούκοτς και Ράσελ ήταν τα εκλεκτά μέλη της δεύτερης τάξης του 2021 που φόρεσαν τα πορτοκαλί κοστούμια τους και ετοιμάζονται στο «Hall of Fame».

Έφτασε η ώρα για την είσοδο της δεύτερης τάξης του 2021 στο «Hall Of Fame», αφού η διαδικασία του 2020 αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού.

Την τιμή να μπουν στο Ηall Of Fame θα έχουν οι Τόνι Κούκοτς, Κρις Ουέμπερ, Κρις Μπος, Πολ Πιρς, Μπεν Ουάλας, Μπιλ Ράσελ και Ρικ Έιντελμαν. Μάλιστα ο πρώην σέντερ των Πίστονς έγινε ο πρώτος σε Hall Of Fame χωρίς να έχει γίνει draft. Όλοι τους πήραν τα πορτοκαλί σακάκια τους και απόλαυσαν τη στιγμή. Εντυπωσιακή τάξη με πολλά πρωταθλήματα να παρατάσσονται στη σκηνή.

O Mάικλ Τζόρνταν θα παρουσιάσει τον Κούκοτς, ο Κέβιν Γκαρνέτ τον Ουέμπερ, και ο Ρέι Άλεν τον Πολ Πιρς. Φυσικά ο Ράσελ έχει μπει παλιότερα στο Ηall Of Fame και ως παίκτης.

“This is a prestigious club right here…”@paulpierce34 on joining the @Hoophall! #21HoopClass pic.twitter.com/MIzeg8Xbky