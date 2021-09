Σέλτικς: Πήραν Ερνανγκόμεθ, έδωσαν Νταν-Έντουαρντς στο Μέμφις (pic)

Το Μεμφίς έστειλε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στους Σέλτικς για τους Κρις Νταν, Κάρσεν Έντουαρντς και πικ δευτέρου γύρου του 2026

Συνεχίζονται οι ανταλλαγές στο ΝΒΑ. Οι Γκρίζλις απέκτησαν τους Κρις Νταν και Κάρσεν Έντουαρντς (και πικ δευτέρου γύρου του 2026) από τους Σέλτικς και έστειλαν στη Βοστώνη τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Ισπανός είχε 7.2 πόντους και 3.9 ριμπάουντ μέσο όρο πέρυσι στους Τίμπεργουλβς. Ο Νταν έπαιξε ελάχιστα στους Χοκς, μόλις σε τέσσερις αναμετρήσεις και θέλει να ξεχάσει την σεζόν, ενώ ο Έντουαρντς είχε 4 πόντους σε 31 ματς με τη Βοστώνη, την ομάδα που τον έκανε draft.

Η πρώην ομάδα του Χουάντσο, οι Τίμπεργουλβς του είχαν απαγορεύσει να παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

