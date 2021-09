O Ντοζίερ μιμήθηκε Γιόκιτς και ο MVP... έσκασε στα γέλια (vid)

Ο Ντοζίερ είχε όρεξη για πλάκα και είπε να μιμηθεί τις κινήσεις του Νίκολα Γιόκιτς.

Είναι o ΜVP και ένας εκ των κορυφαίων σέντερ του ΝΒΑ (αν όχι ο κορυφαίος). Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο ηγέτης των Νάγκετς και οι συμπαίκτες του έχουν μάθει καλά τις κινήσεις του πάνω στο παρκέ.

Μάλιστα ο Ντοζίερ το πήγε σε... άλλο επίπεδο, κάνοντας μια υπέροχη μίμηση με τον «Joker». Ο Σέρβος τον παρακολουθούσε με προσοχή και δεν σταμάτησε να γελάει, δείχνοντας να το διασκεδάζει.

PJ Dozier with the Jokic impression though 💀



(via @nuggets) pic.twitter.com/LVTqCTTSSk