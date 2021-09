Έντουαρντς: «Μην με αφήσετε να γίνω 1.98, αλλιώς θα είμαι ο Μάικλ Τζόρνταν» (pic)

Άντονι Έντουαρντς ξεστόμισε μια απίθανη ατάκα, βάζοντας στην εξίσωση τον Μάικλ Τζόρνταν.

Το... τσίμπησε λιγάκι παραπάνω ο Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος προφανώς είχε όρεξη για πλάκα.

Ο νέος σταρ της Μινεσότα έχει πάρει 5 πόντους (ήταν 1.93 και έγινε 1.98) από τότε που μπήκε στο ΝΒΑ σύμφωνα με τον προπονητή των λύκων, Κρις Φιντς. Μάλιστα αποκάλυψε την φοβερή ατάκα του παίκτη μόλις είδε ότι έχει ψηλώσει. «Μην με αφήσετε να γίνω 1.98 γιατί θα είμαι ο Μάικλ Τζόρνταν», είχε ξεστομίσει ο εντυπωσιακός δευτεροετής των Τίμπεργουλβς.

Πάντως ο Air φαίνεται πως έχει την καλύτερη άποψη για εκείνον κάτι που είχε δείξει πριν το draft: «Είσαι πιο δυνατός από μένα, πιο αθλητικός και πιο μεγάλος (σωματικά)». Mένει να δούμε αν θα μπορέσει να εκτοξευτεί φέτος ο Έντουαρντς, συνεχίζοντας τα εξαιρετικά περσινά δείγματα.

Timberwolves coach Chris Finch says Anthony Edwards has grown TWO INCHES since he was drafted 😳



Edwards: “Don’t let me get to 6’6” or I’ll be Michael Jordan.”



Edwards is now 6’5” or 6’6” 💪 pic.twitter.com/NAWmu6KGu5