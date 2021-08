ΝΒΑ: Υπογράφει στους Λέικερς για έναν χρόνο και $2.6 εκατομμύρια ο Ρόντο (pic)

O Ραζόν Ρόντο συμφώνησε με τους Λος Άντζελες Λέικερς για μονοετές συμβόλαιο αντί 2.6 εκατομμυρίων δολαρίων και θα φορέσει ξανά τη φανέλα τους έπειτα από την περίοδο 2018-20.

Τις προηγούμενες ημέρες ο Ρόντο και οι Μέμφις Γκρίζλις συμφώνησαν στην εξαγορά του συμβολαίου αξίας 7.5 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον 35χρονο γκαρντ να λαμβάνει μέρος των προβλεπόμενων χρημάτων.

Από σήμερα (30/8) είναι κι επίσημα ελεύθερος ενώ όπως αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, θα υπογράψει στους Λέικερς μονοετές συμβόλαιο για 2.6 εκατομμύρια δολάρια.

Ήδη στους Λέικερς έχει επιστρέψει και ο Ντουάιτ Χάουαρντ, όπου μαζί με τον Ρόντο αποτέλεσαν σημαντικά κομμάτια του πρωταθλήματος στη «φούσκα» του Ορλάντο. Ο Ρόντο έχει σημειώσει 10 πόντους, 8.1 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ μ.ό. σε 918 αγώνες στη regular season. Επίσης, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα με τους Σέλτικς (2008) και τους Λέικερς (2020).

