Κιντ: «Δεν με νοιάζει τι γράφει για μένα το βιβλίο του Αντετοκούνμπο, δεν γράφτηκε από τον Γιάννη» (vid)

Ο Τζέισον Κιντ τοποθετήθηκε σχετικά με τις ιστορίες πόυ αφορούν τις σχέσεις του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και καταγράφονται στο βιβλίο ««Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP».

Το βιβλίο «Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP» (Γιάννης: Η απίθανη άνοδος ενός MVP του ΝΒΑ) της Μίριν Φάντερ βγήκε σε κυκλοφορία στις 10 Αυγούστου και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ιστορίες για τη σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Τζέισον Κιντ, αφήνοντας αιχμές.

Ο πρώην head coach των Μπακς απάντησε στο yahoo για όσα γράφτηκαν στο βιβλίο και έδειξε να μην τον... αγγίζουν, αφού δεν γράφονται από τον Greek Freak. «Περιμένω να γράψει βιβλίο ο ίδιος ο Γιάννης. Γνωρίζω για το βιβλίο, αλλά με ενδιαφέρει τι γράφει γιατί δεν το έχει γράψει ο Γιάννης».

Στην ιστορία στην οποία αναφέρεται στο βιβλίο, ο Κιντ έκανε παρατήρηση στον Γιάννη μπροστά σε όλους τους συμπαίκτες του για ένα λάθος που ο Έλληνας σταρ δεν είχε κάνει, όμως του επιβλήθηκε τιμωρία. Επιπλέον γίνεται λόγος για μια χριστουγεννιάτικη προπόνηση που προγραμμάτισε ο Κιντ όταν βρισκόταν στους Μπακς, η οποία δεν άρεσε καθόλου στους παίκτες και χαρακτήρισαν ακραία την απόφαση του προπονητή τους.

O Kιντ... εκτόξευσε τον Γιάννη

Η σχέση του Greek Freak με τον πρώην προπονητή του στους Μπακς, Τζέισον Κιντ ήταν εξαιρετική όταν οι δύο τους συνεργαζόντουσαν στο Μιλγουόκι, κάτι που φαινόταν από τα όσα έγιναν μετά την απόλυση του Κιντ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε τηλεφωνήσει στον Κιντ πριν αυτός απολυθεί από τα... ελάφια τον Γενάρη του 2018 και προσφέρθηκε να τον... βοηθήσει να μείνει στον πάγκο της ομάδας! «Κόουτς αυτό δεν είναι σωστό αυτό που πρόκειται να γίνει. Τι μπορώ να κάνω; Θα τηλεφωνήσω στους ιδιοκτήτες, θα τηλεφωνήσω στον ατζέντη μου!», φέρεται να είχε πει ο Έλληνας σταρ στον πρώην head coach του Μιλγουόκι.

Μην ξεχνάτε πως ο Κιντ είναι ο άνθρωπος στον οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η εξέλιξη του Αντετοκούνμπο, αφού του έδωσε την ευκαιρία να παίζει αρκετή ώρα στη θέση «1», να απελευθερωθεί, να διαβάσει καλύτερα το παιχνίδι. Τον άφησε να δείξει σε όλους τα καλά του χαρακτηριστικά και επέτρεψε σε ένα... καθαρόαιμο άτι να πατήσει γκάζι, αφήνοντας τον δίχως χαλινάρι.

O Kιντ ήταν ο άνθρωπος που δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως... εκτόξευσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δίνοντας την ευκαιρία να παίξει σε αρκετές περιπτώσεις ως playmaker και να κατεβάζει τη μπάλα μετά από ριμπάουντ, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την ικανότητα του να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Από αυτή την εξέλιξη ο Greek Freak έμαθε να παίρνει καλύτερες αποφάσεις μέσα στο ματς και έδειξε το μπασκετικό του I.Q, όντας πλέον κάτοχος του βραβείο του MVP σε 2 διαφορετικές σεζόν.