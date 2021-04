Αντετοκούνμπο: Έρχεται βιβλίο για τη ζωή του μεταφρασμένο στα ελληνικά (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Τόσο μεγάλο που η ζωή του θα γίνει ταινία από την Disney, αλλά και πολλοί γράφουν βιβλία για αυτόν.

Μετά από την Ισπανία και το βιβλίο που κυκλοφορεί με τίτλο, «Giannis Antetokounmpo: el MVP que surgió de la miseria», δηλαδή «Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο MVP που σηκώθηκε από τη φτώχεια». έρχεται ένα ακόμη.

Ο Μίριν Φάντερ ρεπόρτερ ΝΒΑ στο «Ringer» γράφει το πρώτο της βιβλίο το οποίο θα είναι εμπνευσμένο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Αμερικανίδα ρεπόρτερ ενημέρωσε πως το βιβλίο της θα κυκλοφορήσει στις 10 Αυγούστου και θα έχει τίτλο «Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP», δηλαδή «Γιάννης: Η απίθανη άνοδος ενός NBA MVP».

ΟΙ εκδόσεις Διόπτρα πήραν τα δικαιώματά του στην Ελλάδα και θα το μεταφράσουν για χάρη του κοινού της χώρας μας.

