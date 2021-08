Γκριν: «Έχω τον Κάρι για ένα γαμ... σουτ, γιατί να σουτάρω;» (pic)

O Nτρέιμοντ Γκριν έδωσε μια... πληρωμένη απάντηση σε όσους τον κατηγορούν ότι δεν σουτάρει.

Τα σουτ που παίρνει ο Ντρέιμοντ Γκριν κατά τη διάρκεια των ματς είναι λίγα, κάτι που τον κάνει να δέχεται κριτική. Αρκετοί τον κατηγορούν πως επιλέγει να μην σουτάρει, όμως ο κορυφαίος αμυντικός των Ουόριορς είχε έτοιμη την απάντηση, βάζοντας στην εξίσωση τον Στεφ Κάρι.

«Ο κόσμος λέει "Ντρέιμοντ σούταρε". Αν εγώ έχω τον Στεφ Κάρι για ένα γαμ... σουτ, γιατί να σουτάρω; Πρέπει να είσαι γαμ... βλάκας για να νομίζεις ότι θα πρέπει να σουτάρω», ήταν τα λόγια του.

Η αλήθεια είναι πως όταν έχεις συμπαίκτη τον κορυφαίο σουτέρ της ιστορίας, όλα είναι πιο εύκολα στην επίθεση και αυτό το ξέρει καλά ο Ντρέιμοντ.

