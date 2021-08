Αντετοκούνμπο: Είδε wrestling απ' την πρώτη θέση και οι αντιδράσεις του είναι απίθανες (vids)

Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο επεισόδιο του AEW που γυρίστηκε στο Μιλγουόκι, θα μείνει στην ιστορία για τη χαρά που έδειξε ο πρωταθλητής του ΝΒΑ!

Η παρουσία του στο ρινγκ και η παραλαβή της ζώνης του πρωταθλητή, δεν ήταν αρκετή. Ούτε και οι φωτογραφίες με τους αστέρες του wrestling. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπρεπε να δει και το επεισόδιο που γυρίστηκε στο Μιλγουόκι από το νέο μεγάλο πρωτάθλημα πάλης, το AEW (All Elit Wrestling).

Η προβολή του επεισοδίου στις ΗΠΑ αποκάλυψε ότι ο Giannis κάθισε την πρώτη θέση, μαζί με τον αδερφό του Άλεξ και το πανηγύρισε με την ψυχή του. Οι αντιδράσεις του, σε κάποιες εντυπωσιακές κινήσεις των παλαιστών, έχουν ήδη γίνει meme.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο έχουν δηλώσει θαυμαστές του κατς και αυτή ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να το αποδείξουν!

GIANNIS IS LOSING HIS MIND AND SO AM I! #AEWRampage

.@NBA Finals MVP "The Greek Freak" @Giannis_An34 of the World Champion Milwaukee @Bucks is sitting ringside for this match between the #LuchaBros & #JurassicExpress.