Νέρλενς Νοέλ: Μήνυσε τον ατζέντη του ΛεΜπρόν για απώλεια $58 εκατ. (pic)

Ο Νέρλενς Νοέλ μήνυσε τον πρώην εκπρόσωπό του, Ριτς Πολ, μάνατζερ των ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τρέι Γιανγκ, Μπεν Σίμονς και Άντονι Ντέιβις, για διαφυγόντα κέρδη!

Η ιστορία μοιάζει να έχει αρκετό... ψωμί. Ο Νέρλενς Νοέλ άνοιξε (νομικό) πόλεμο με τον πασίγνωστο μάνατζερ Ριτς Πολ, με πελάτες όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Άντονι Ντέιβις! Πριν από χρόνια, ο Νοέλ ήταν και αυτός μέλος της εταιρίας του Πολ (Klutch Sports), με τη μηνυτήρια αναφορά να κάνει λόγο για υποσχέσεις συμβολαίου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Νοέλ είχε στα χέρια του πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων δολαρίων από τους Ντάλας Μάβερικς (για τέσσερα χρόνια), με τη συμβουλή του Πολ να είναι να την απορρίψει! Όπως και έκανε.

Ουσιαστικά, στη μήνυσή του ο Νοέλ κατέφυγε διεκδικώντας διαφυγόντα κέρδη, υποστηρίζοντας πως αντί για 70 εκατομμύρια, από το 2017 και μετά κέρδισε μόλις 17 εκατομμύρια.

Παράλληλα, ο νυν σέντερ των Νικς αναφέρει την προσέγγιση του Ριτς Πολ, η οποία τον έκανε να αλλάξει τον τότε εκπρόσωπό του, ενώ την ίδια στιγμή τον κατηγορεί όχι μόνο για αδιαφορία, αλλά και για εσκεμμένη μη ανταπόκριση σε προτάσεις ομάδων που ήθελαν να τον αποκτήσουν!

