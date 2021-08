Κέντρικ Πέρκινς για Ντέιβις: «Ποιος θα μπορέσει να τον σταματήσει;» (vid)

Σύμφωνα με τον πρώην πρωταθλητή του ΝΒΑ, Κέντρικ Πέρκινς, ο Άντονι Ντέιβις είναι «κλειδί» για τους Λέικερς, καθώς... κανείς δεν πρόκειται να τον σταματήσει στην λίγκα!

Ο παλιός παίκτης των Σέλτικς, Θάντερ, Πέλικανς και Καβαλίερς, εκθείασε τον Άντονι Ντέιβις, θέτοντας στους ακροατές το εξής ερώτημα:

«Θέλω απλώς να μάθω, όταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ βρεθούν στο λόου ποστ, ποιος πρόκειται να τους σταματήσει, μαζί με τον Άντονι Ντέιβις; Ποιος θα σταματήσει τον Άντονι Ντέιβις; Σας παρακαλώ, κάποιος να μου το απαντήσει αυτό!», είπε με χαρακτηριστική έμφαση ο Πέρκινς, μιλώντας στο Road Trippin' podcast.

Ο Πέρκινς θεωρεί πως οι Λέικερς θα έχουν σημαντικό αβαντάζ στην κούρσα του τίτλου της επόμενης περιόδου, λόγω και της επιβλητικής παρουσίας του 28χρονου ψηλού.

“Who in the hell is going to stop Anthony Davis? PLEASE. Somebody tell me that.” @KendrickPerkins has a point… 🤔 Watch the full ep on https://t.co/kjVkta4c1x NOW.@RealAClifton @channingfrye @AntDavis23 @Rjeff24 @FanDuel @russwest44 @KingJames pic.twitter.com/AyihSF14tX