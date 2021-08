Γκαρνέτ: Έκανε repost φωτογραφία των Σέλτικς από το 2008 και... έκοψε τον Άλεν (pic)

Η κόντρα ανάμεσα στα μέλη των πρωταθλητών του 2008, Μπόστον Σέλτικς, δεν πρόκειται να εξομαλυνθεί. Ο Κέβιν Γκαρνέτ έκανε repost μία φωτογραφία από τους Big-4 της ομάδας, αφαιρώντας τον Ρέι Άλεν!

Η σχέση ανάμεσα στους Κέβιν Γκαρνέτ, Ραζόν Ρόντο, Πολ Πιρς και Ρέι Άλεν δεν είναι καλή. Ακόμη και το πρωτάθλημα του 2008 με τους Μπόστον Σέλτικς δεν είναι ικανό να θάψει το... τσεκούρι του πολέμου.

Αιτία η απόφαση του Άλεν να αφήσει τη Βοστόνη για τους Μαϊάμι Χιτ του ΛεΜπρόν Τζέιμς, το 2012, κερδίζοντας ακόμα ένα πρωτάθλημα το 2013. Οι Γκαρνέτ, Ρόντο και Πιρς έχουν μιλήσει ανοικτά για την... προδοσία του Άλεν.

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο ήταν η κίνηση του Κέβιν Γκαρνέτ να κάνει repost μία φωτογραφία των τεσσάρων, «κόβοντας» τον Ρέι Άλεν!

Kevin Garnett made sure to crop Ray Allen out of this repost



(h/t @BostonCelts4eva ) pic.twitter.com/jGgUGa8uyw