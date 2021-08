Αντετοκούνμπο: «Υπήρχε η ιδέα να πάρω ευρωπαϊκή ομάδα ποδοσφαίρου, αλλά αρνήθηκα» (pics & vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε ότι η αρχική ιδέα ήταν η απόκτηση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας στην Ευρώπη. Ο ίδιος, όμως, ήθελε τους Μιλγουόκι Μπριούερς! Το deal είχε κλείσει από τον Μάιο!

Η ψυχρή λογική θα υπαγόρευε την ενασχόληση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με το ποδόσφαιρο. Σε αυτό είχε εναποθέσει τα παιδικά του όνειρα. Να γίνει ένας ποδοσφαιριστής. Το... ριζικό του όμως ανέγραφε μπάσκετ. Και όταν έγινε μεγάλος και τρανός στο άθλημα με την πορτοκαλί μπάλα, του μπήκε η ιδέα μιας επένδυσης.

Αυτοί που τον γνωρίζουν καλύτερα, του πρότειναν να αποκτήσει μετοχές σε μία ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομάδα. Μόνο που ο Giannis είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Να μπει σε μία ομάδα που δεν είχε προσθέσει ούτε έναν νέα μέτοχο τα τελευταία 17 χρόνια, τους Μιλγουόκι Μπριούερς.

Την ποδοσφαιρική ιδέα την αποκάλυψε τη στιγμή που είχε φορέσει τη φανέλα των Μπριούερς. Τη στιγμή της ανακοίνωσης της απόκτησης μετοχής στην ομάδα μπέιζμπολ της πόλης του Μιλγουόκι. Όσο για τα 17 χρόνια δίχως νέους επενδυτές; Μόλις το έμαθε ο Αντετοκούνμπο, όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά ζήτησε από τους εκπροσώπους του να ρωτήσουν τις προθέσεις της ομάδας.

Τελικά, κάθε μέτοχος αποχωρίστηκε ένα ποσοστό της ιδιοκτησίας του (με το αζημίωτο, πάντα) και ο Giannis έγινε συνέταιρος.

Ο Αντετοκούνμπο αποκάλυψε ότι ήθελε να επιστρέψει κάτι στην πόλη που τον εμπιστεύτηκε. Και εξήγησε ότι η συμφωνία είχε κλείσει από τον Μάιο. Μόνο που ζήτησε να «παγώσουν» όλα, προκειμένου να μπορέσει να αφοσιωθεί στην πορεία των Μπακς στα playoffs και στους τελικούς του ΝΒΑ.

Και κάτι ακόμα: Η πρώτη προσωπική συνάντηση με τον ζάμπλουτο ιδιοκτήτη της ομάδας, Μαρκ Ατανάσιο έγινε μόλις την ημέρα της παρουσίασης. Νωρίτερα είχε μιλήσει μαζί του στο τηλέφωνο, ενώ είχαν ανταλλάξει και μηνύματα.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει ήδη επενδύσει κάποια εκατομμύρια στη Λίβερπουλ. Εδώ και μερικά χρόνια είναι μικρομέτοχος της αγγλικής ομάδας, με την επένδυση να του έχει επιστρέψει αρκετά χρήματα. Έτσι και αλλιώς, ο Τζέιμς έχει δηλώσει, εδώ και χρόνια, πως θέλει να αποκτήσει μία ομάδα του ΝΒΑ.

Αυτό το έχει πράξει ήδη ο Μάικλ Τζόρνταν, έχοντας στην κατοχή του τους Σάρλοτ Χόρνετς. Για να τους αποκτήσει πλήρωσε 180 εκατομμύρια και πλέον η ομάδα κοστίζει 1.5 δισεκατομμύριο!

Εξάλλου, υπάρχει και το παράδειγμα του Άαρον Ρότζερς. Ο quarterback των Γκριν Μπέι Πάκερς (η ομάδα του NFL στο Μιλγουόκι) έχει αποκτήσει μετοχές της ομάδας μπάσκετ.

Now i just have to work on my swing!! 😂😂 #NewBeginnings⚾️ @Brewers pic.twitter.com/pRIBv4Avf9