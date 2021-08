Αντετοκούνμπο: Στο «96» το rating του Γιάννη στο ΝΒΑ 2Κ22 (pics)

Το NBA 2K22 ανακοίνωσε μερικά από τα ratings των παικτών στο νέο παιχνίδι, με τον Γιάννη να βρίσκεται στο «96». Συμφωνείτε;

Το γνωστό παιχνίδι θα βγει στην κυκλοφορία στις 10 Σεπτεμβρίου και οι κατασκευαστές άρχισαν να κάνουν γνωστά τα ratings των παικτών.

Φυσικά τα βλέμματα έχουν στραφεί στους πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα ξεκινήσει το ΝΒΑ 2Κ22 από το «96» rating.

Αντίστοιχα οι συμπαίκτες του Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ θα έχουν από 88 και 85! Μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ίδιο rating θα έχουν τόσο ο Στεφ Κάρι όσο και ο Κέβιν Ντουράντ.

Εσείς τι λέτε; Συμφωνείτε;

Steph is a 96 in 2K22 👨‍🍳



Agree or nah? #2KRatings pic.twitter.com/KX7WUaZM88 — NBA 2K (@NBA2K) August 18, 2021