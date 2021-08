NBA: Τετραετής επέκταση 196 εκ. για τον Τζοέλ Εμπίντ (pic)

Ήρθε ή ώρα να πληρωθεί και ο Τζοέλ Εμπίντ. Ο Αφρικανός σέντερ υπέγραψε επέκταση τεσσάρων ετών με τους Σίξερς και σε αυτό το διάστημα θα λάβει 196 εκατομμύρια δολάρια.

Ήταν παράδοξο, αλλά αληθινό. Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στο ρόστερ των Σίξερς ήταν ο Μπεν Σίμονς και ο Τομπάιας Χάρις. Ο Τζοέλ Εμπίντ ήρθε να... σπάσει αυτό το παράξενο δίδυμο, με το νέο συμβόλαιό του στη Φιλαντέλφια.

Ο Εμπίντ θα υπογράψει μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-2027 και θα λάβει 196 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, μέχρι τότε, ο Εμπίντ αναμένεται να λάβει συνολικά 261 εκατομμύρια, αφού στο τρέχον συμβόλαιό του απομένουν δύο χρόνια, έναντι 65 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την περσινή σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε με τον αποκλεισμό από τους Ατλάντα Χοκς στα ημιτελικά της Ανατολής ο σέντερ των Σίξερς είχε 28.5 πόντους, 10.6 ριμπάουντ σε 51 αγώνες της κανονικής περιόδου. Στην ψηφοφορία για τον MVP τερμάτισε στη 2η θέση, πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς.

