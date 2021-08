Κόμπι: Όταν τον κατηγόρησαν για κούραση, εκείνος ξενύχτησε κάνοντας προπόνηση (pic & vid)

Ο Κόμπι Μπράιαντ αναζητούσε κίνητρο. Όπως και ο Μάικλ Τζόρνταν, μπορούσε να κάνει την «τρίχα, τριχιά», γεννούσε το κίνητρο. Και δεν σταματούσε. Αυτό έκανε και το 2009, όταν ο Τύπος μιλούσε για έναν «κουρασμένο Κόμπι». Ο Μπράιαντ δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ.

Είναι μία ακόμη ιστορία που αποτυπώνει τη φιλοσοφία και τον χαρακτήρα του Κόμπι Μπράιαντ. Και είναι πέρα για πέρα αληθινή. Βρισκόμαστε στο 2009. Οι Λος Άντζελες Λέικερς αντιμετωπίζουν στους τελικούς τους Ορλάντο Μάτζικ.

Και μετά το Game 4, οι αναφορές για τον Κόμπι συνοδεύονται από τη λέξη «κουρασμένος». Επειδή στη νίκη των Λέικερς είχε 32 πόντους, αλλά με 11/31 σουτ. Ο Κόμπι έμεινε στο σαλόνι του ξενοδοχείου που έμεναν οι Λέικερς μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Πίνοντας μπύρα και μιλώντας για τη ζωή.

Τότε αποφάσισε να πάει για προπόνηση. Για τρεις ώρες. Μέχρι τις 5 το πρωί. Δεν κοιμήθηκε καθόλου! Με την ατάκα του να αφορά το τέλος της σεζόν. «Θα έχω μπόλικο χρόνο για ξεκούραση όταν τελειώσουμε τους τελικούς».

Στο τελευταίο, όπως αποδείχτηκε, ματς της σειράς των τελικών, ο... ξενύχτης Κόμπι είχε 30 πόντους (10/23 σουτ), 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 ριμπάουντ και 4 μπλοκ! Και οι Λέικερς κατέκτησαν το πρωτάθλημα, στο δρόμο για το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα.



After going up 3-1 in the 09 Finals, in which Kobe had 32 PTS on 11/31 FG, the storylines were ‘Kobe looked tired.’



That night, according to @arashmarkazi, Kobe pulled an all nighter.



Kobe had Coronas in the lobby & talked about life until 2 AM, then from 2AM-5AM, he trained. pic.twitter.com/UzS0Z6vivE