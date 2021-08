Μπακς: Ο Μπόμπι Πόρτις έλαβε το κλειδί της πόλη του, επίσημη ημέρα «Μπόμπι Πόρτις» η 15η Αυγούστου (pic)

Ο Μπόμπι Πόρτις κουβάλησε το τρόπαιο του ΝΒΑ μέχρι τη γενέτειρά του, το Λιτλ Ροκ. Και αποχώρησε με χέρια πιο γεμάτα από πριν. Παρέλαβε το κλειδί της πόλης, με την 15η Αυγούστου να λαμβάνει το όνομά του.

Η 15η Αυγούστου θα είναι η ημέρα του Μπόμπι Πόρτις. Τουλάχιστον στην πόλη του Λιτλ Ροκ, στο Άρκανσο. Ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς και πρωταθλητής του ΝΒΑ επέστρεψε στη γενέτειρά του και δεν έφυγε με αδειανά χέρια. Για την ακρίβεια, αισθάνθηκε σαν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών!

Παρέλαβε, φανερά συγκινημένος, το κλειδί της πόλης, αλλά και μία επίσημη φόρμα, στην οποία ο Κυβερνήτης αναφέρει ότι η 15η Αυγούστου θα είναι - από εδώ και πέρα - η ημέρα που θα φέρει το όνομα του Μπόμπι Πόρτις!

Το μέλος των Μπακς είχε μαζί του το τρόπαιο του πρωταθλητή, αφήνοντας μικρούς και μεγάλους να το αγγίξουν και να μοιραστούν τη χαρά του.

Μέχρι τώρα το Λιτλ Ροκ ήταν πασίγνωστο για τον Μπιλ Κλίντον, ο οποίος υπήρξε Κυβερνήτης για πολλά χρόνια, προτού εκλεχθεί Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλέον, η πόλη διαθέτει μία ακόμη αναγνωρίσιμη φιγούρα, με τον Πόρτις να συμφωνεί στην παραμονή του στους Μπακς.

Man today was an unreal experience for myself. Keys to the city and August 15th being named Bobby Portis day!! All I can say is wow..truly blessed! Thank You God #UNDERDOG pic.twitter.com/4zApp74KRI