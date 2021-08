Μάικ Τζέιμς: Σκόραρε 63 πόντους απέναντι στον Πέιτον Πρίτσαρντ των Σέλτικς, που είχε 92! (vid)

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ των Μπόστον Σέλτικς μπήκε σε μία επική μονομαχία με τον Μάικ Τζέιμς στο τουρνουά ΑΜ του Πόρτλαντ. Ο Πρίτσαρντ έβαλε 92 πόντους και ο Τζέιμς 63!

Τα καλοκαιρινά τουρνουά δημιουργούν μυθικές ιστορίες. Αυτή διαθέτει τον ευφάνταστο τίτλο, «Όταν ο Πέιτον Πρίτσαρντ πέτυχε 92 πόντους και ο Μάικ Τζέιμς 92»!

Ο δευτεροετής γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς, Πέιτον Πρίτσαρντ αγωνίζεται στο Summer League του Λας Βέγκας. Ωστόσο, απουσίασε από την αναμέτρηση απέναντι στους Σίξερς, λόγω «μιας συμφωνημένης υποχρέωσης».

Η... υποχρέωση ήταν στο Πόρτλαντ, τη γενέτειρα του νέου προπονητή του, Ίμε Ουντόκα, για να αγωνιστεί στο Pro AM τουρνουά. Ένα από τα ιστορικότερα στις ΗΠΑ.

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Μάικ Τζέιμς, επίσης γέννημα-θρέμμα του Πόρτλαντ. Τι έκανε στο ματς ο Πρίτσαρντ; Τελείωσε με 92 πόντους, με τον Μάικ Τζέιμς να σταματάει στους 63. Για την ιστορία, το ματς ολοκληρώθηκε με το επικό σκορ 165-163 υπέρ της ομάδας του Πρίτσαρντ.

Δείτε το βίντεο:

Payton Pritchard and Mike James went crazy at @portlandproam today 🔥



Pritchard: 92 PTS, 8 REB, 3 AST

James: 63 PTS, 7 REB, 6 AST pic.twitter.com/r2iPPLb3uj