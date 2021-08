Θανάσης Αντετοκούνμπο: Η επιστροφή της «Thanasty» (vids)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς γι' άλλα δύο χρόνια και το Gazzetta ξεχώρισε πέντε χαρακτηριστικές στιγμές του στο ΝΒΑ.

Λίγο-πολύ ήταν αναμενόμενο. Πλέον είναι και δεδομένο.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς γι' άλλα δύο χρόνια, παραμένοντας στο πλευρό του μικρότερου αδερφού του και... τέσσερις φορές MVP στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη (δύο στην regular season, μία στα playoffs και άλλη μία σε All Star Game), Γιάννη. Παράλληλα με την παραμονή του αυξάνεται η ελληνική παροικία στο Ουισκόνσιν, καθώς νέος κάτοικος θα είναι και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, ο οποίος έχει υπογράψει ήδη το νέο του συμβόλαιο με τους Μπακς.

Ο 29χρονος φόργουορντ έχει κλείσει ήδη τρία χρόνια στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη καθώς έχει φορέσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και τη φανέλα των Νικς. Μπορεί σε 92 παιχνίδια του ΝΒΑ (79 στην regular season και 13 στα playoffs) να μετράει μόλις 7,9 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο ωστόσο είχε και εκείνος τις δικές του στιγμές. Το Gazzetta ξεχώρισε πέντε από εκείνες που θα θυμάται και εκείνος μέχρι σήμερα! Έως τις επόμενες...

1. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ DRAFT ΤΟΥ NBA

Ήταν σκυφτός στη θέση του. Ο Γιάννης δίπλα του έκανε φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, σαν να του έλεγε «έρχεται και η σειρά σου Θανάση...» Νούμερο 50 στο draft του 2014 ο Άλεκ Μπράουντ, επιλογή από τους Φοίνιξ Σανς. Άλλα 10 picks πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η αγωνία στο κατακόρυφο για τον 22χρονο -τότε- Θανάση Αντετοκούνμπο: «With the 51st pick in the 2014 NBA Draft, the New York Knicks select Thanasis Antetokounmpo from Athens Greece. He last played to the Delaware 87ers in the NBA Development League». Αυτό ήταν! Η αγκαλιά του περιχαρή Γιάννη στον Θανάση «μιλούσε» από μόνη της. Στο ΝΒΑ και ο μεγάλος του αδερφός, έναν μόλις χρόνο μετά τη δική του επιλογή στο Draft του 2013. Λίγο αργότερα ο Θανάσης, δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς και δικαίωσης. Ήταν η δική του στιγμή!

2. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΤΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΤΟ ΝΒΑ

Η αλήθεια είναι ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπρεπε να περιμένει ενάμιση χρόνο μετά την επιλογή του στο Draft προκειμένου να πάρει την ευκαιρία στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Τη σεζόν 2014-15 έμεινε μόνο στην θυγατρική ομάδα των Νικς στην G-League, τους Westchester Knicks, με τους οποίους μέτρησε κατά μέσο όρο 13,9 πόντους και 6,2 ριμπάουντ σε 47 ματς. Αν μη τι άλλο είχε βάλει τις βάσεις. Και πάλι. Ούτε στο ξεκίνημα της σεζόν 2015-16 μπόρεσε να βρει θέση στο ρόστερ των Νεοϋορκέζων, κάτι που έγινε τον Ιανουάριο του 2016. Στις 29/1/2016 και δη στο εντός έδρας παιχνίδι με τους Φοίνιξ Σανς, ο Θανάσης πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ και μάλιστα δύο λεπτά πριν από το τέλος σημείωσε και το πρώτο του καλάθι με αριστερό layup.

3. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΜΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ

Το καλοκαίρι του 2019 και ύστερα από δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έψαχνε τον τρόπο προκειμένου να επιστρέψει στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Πολλώ δε μάλλον στο πλευρό του Γιάννη! Στις 4 Ιουλίου 2019 το Gazzetta είχε κάνει την μεγάλη αποκάλυψη για τον Έλληνα φόργουορντ. Η είδηση εκείνες τις ημέρες ότι ο Θανάσης θα έπαιρνε μέρος στο Summer League του Λας Βέγκας με τη φανέλα των Μπακς είχε... ουσία καθώς οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει για εγγυημένο συμβόλαιο δύο ετών. Όπως και έγινε. Δύο εβδομάδες μετά το δημοσίευμα του Gazzetta οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωναν και επίσημα τη συμφωνία με τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος υπέγραφε διετές εγγυημένο συμβόλαιο με τα «Ελάφια». Δύο χρόνια αργότερα θα ήταν πρωταθλητής ΝΒΑ...

4. ΜΕ POSTER ΚΑΡΦΩΜΑ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΠΑKΣ

Αν ο Θανάσης θα έχει να θυμάται με ρομαντισμό την πρώτη φορά που πάτησε το πόδι του σε παρκέ του ΝΒΑ (και μάλιστα σε... τι παρκέ, σε αυτό του Madison Square Garden) σκοράροντας και τους πρώτους πόντους του, τότε σίγουρα θα έχει να θυμάται με... πάθος τους πρώτους πόντους του ως παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς. Για την ακρίβεια δεν θα το φανταζόταν ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Ήταν 1η Νοεμβρίου 2019 και η εκτός έδρας αναμέτρηση στο Ορλάντο κόντρα τους Μάτζικ όταν ο... μεγαλύτερο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο ΝΒΑ ως παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς. Αν και μπήκε στο « garbage time » φρόντισε να προσφέρει την καλύτερη φάση της βραδιάς. Με «γερό πάτημα» δεν... πτοήθηκε από την παρουσία του Ιβούντου, τον οποίο και έβαλε μέσα στο καλάθι για ένα εντυπωσιακό poster κάρφωμα. Και ναι. Αυτό ήταν το πρώτο του καλάθι ως «Ελάφι». Bonus; Οι αντιδράσεις του Γιάννη στον πάγκο, ο οποίος δεν πίστευε σε αυτά που έβλεπε!

5. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΒΑ

Απέναντι στην ομάδα που τον επέλεξε στο Draft του ΝΒΑ, έμελλε να πραγματοποιήσει και την καλύτερη -μέχρι σήμερα τουλάχιστον- εμφάνιση της καριέρας του. Τον περασμένο Μάρτιο και δη στις 27/3/2021 οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν υποδεχθεί στο « Fiserv Forum » τους Νιου Γιορκ Νικς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μείνει εκτός αγώνα και ο Θανάσης φρόντισε να βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο παιχνίδι. Στα 36:54 που έμεινε στο παρκέ, έμελλε να κάνει τα πάντα καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 23 πόντους έχοντας 4/10 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη. Η « Thanasty » σε... όλη το μεγαλείο της!