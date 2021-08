Ντράμοντ: Βούτηξε με τα ρούχα στην πισίνα να πιάσει τον 2χρονο γιο του που γλίστρησε μέσα (vid)

Ο Αντρέ Ντράμοντ μοιράστηκε στο twitter ένα ατύχημα στην πισίνα του σπιτιού του

Συγκεκριμένα ο μικρός Ντίον καθόταν άκρη-άκρη στην πισίνα ώσπου γλίστρησε και έπεσε μέσα στο νερό!

Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου και δίχως δεύτερη σκέψη, ο πατέρας του και νέος σέντερ των Φιλαντέλφεια 76ers, Αντρέ Ντράμοντ βούτηξε με τα ρούχα στην πισίνα προκειμένου να τον σώσει. Κάτι που θα έκανε φυσικά ο οποιοσδήποτε γονιός.

«Δεν φοράνε όλοι οι ήρωες κάπα. Ο χειρότερος εφιάλτης ενός γονέα» ήταν το σχόλιο που έκανε στο twitter ο Ντράμοντ, ο οποίος έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι όλοι είναι καλά!

Δείτε το σχετικό βίντεο από το twitter του Ντράμοντ

NOT ALL HEROS WEAR CAPES

A parents worst nightmare….. Feat my son & I



No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk