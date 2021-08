Στους Σίξερς ο Ντράμοντ

Στους Φιλαντέλφια 76ers για έναν χρόνο θα βρεθεί ο Αντρέ Ντράμοντ μετά από το σύντομο πέρασμά του από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο 28χρονος σέντερ έψαχνε την ομάδα προκειμένου να επαναφέρει την καριέρα του σε ανοδική πορεία και κατέληξε στους Σίξερς όπου θα «γεμίσει» τη ρακέτα μαζί με τον Τζοέλ Εμπίντ!

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 46 ματς και είχε κατά μέσο όρο 14,9 πόντους, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, σουτάροντας με 49% εντός παιδιάς. Αν μη τι άλλο πρόκειται για έναν από τους καλύτερους ριμπάουντερ του ΝΒΑ καθώς σε 645 ματς της regular season έχει 13,7 «σκουπίδια».

