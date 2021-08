Πάτι Μιλς: Επίσημα στους Μπρούκλιν Νετς (pic)

Ο Πάτι Μιλς, ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού τουρνουά, αποτελεί με... κάθε επισημότητα μέλος των Μπρούκλιν Νετς.

Την... δική τους superteam ετοιμάζουν στο Μπρούκλιν, καθώς μετά την πρόωρη επέκταση του Κέβιν Ντουράντ, την ανανέωση του Μπλέικ Γκρίφιν και με δεδομένη την παρουσία των Καΐρί Ίρβινγκ και Τζέιμς Χάρντεν, προστέθηκε και ο Πάτι Μιλς!

Ο Αυστραλός γκαρντ συμφώνησε να μετακομίσει στους Νετς και να πάρει τα δύο επόμενα χρόνια 12 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο. Οι Μπρούκλιν Νετς ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Πάτι Μιλς, ο οποίος «έβγαλε» μάτια στο Τόκιο και ειδικά στο ματς που χάρισε στην ομάδα του χάλκινο μετάλλιο σημειώνοντας 42 πόντους!

Πέρυσι είχε στους Σαν Αντόνιο Σπερς 10,8 πόντους και 2,4 ασίστ με 38% στα τρίποντα.

OFFICIAL: The Nets have signed 12-year vet @Patty_Mills!!!



| https://t.co/ypEDT1SRbm pic.twitter.com/YKMgW6M1sH