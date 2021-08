Ντουράντ: Οι Νετς ανακοίνωσαν και επίσημα την επέκτασή του! (pic & vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ θα βρίσκεται και... επίσημα στους Μπρούκλιν Νετς έως και το καλοκαίρι του 2026 καθώς ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολαίου του.

Πριν από δύο ημέρες κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Κέβιν Ντουράντ συμφώνησε να επεκτείνει πρόωρα το συμβόλαιό του λαμβάνοντας άλλα 198 εκατομμύρια δολάρια.

Πλέον είναι και γεγονός! Οι Μπρούκλιν Νετς ανακοίνωσαν και επίσημα την παραμονή του σούπερ σταρ του ΝΒΑ έως και το τέλος της σεζόν 2025-26.

Να σημειωθεί ότι ο ο Ντουράντ έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο έναντι 40,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ για το καλοκαίρι του 2022 θα μπορούσε να κάνει opt-in ώστε να βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό άλλα 42,7 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά προχώρησε στην πρόωρη επέκταση, με το νέο συμβόλαιο να τίθεται σε ισχύ από τη σεζόν 2022-23 και θα ολοκληρωθεί μετά το τέλος της σεζόν 2025-26.

Ο KD μετράει 884 ματς στην regular season του ΝΒΑ με 27 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σε 151 ματς των playoffs έχει αντίστοιχα 29,5 πόντους, 7,8 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες.

IT'S OFFICIAL



The Brooklyn Nets have signed @KDTrey5 to a multi-year contract extension!!! pic.twitter.com/ULopr4fquJ