Έκπληξη με Πάτι Μιλς οι Μπρούκλιν Νετς (pic)

Στους Νετς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πάτι Μιλς, ο οποίος αφήνει το Σαν Αντόνιο προκειμένου να μετακομίσει στο Μπρούκλιν.

Αν μη τι άλλο ήταν από τους παίκτες που είχαν συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του ενόψει της Free Agency!

Τόσο για την καλή χρονιά που έκανε στους Σπερς έχοντας 10,8 πόντους και 2,4 ασίστ με 38% στα τρίποντα, όσο για την εξαιρετική του παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου μετράει μέχρι σήμερα 20,8 πόντους και 5,3 ασίστ με 42% στα τρίποντα.

Οι Μπρούκλιν Νετς ήταν η ομάδα που κατάφερε να κερδίσει την υπογραφή του Αυστραλού γκαρντ, ο οποίος θα λάβει τα δύο επόμενα χρόνια 12 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο!

Free agent G Patty Mills has agreed to a two-year, $12M deal with the Brooklyn Nets, his agent Steven Heumann of @CAA_Basketball tells ESPN. Deal includes a player option.