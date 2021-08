Στεφ Κάρι: Πρώτος παίκτης στην ιστορία με δύο συμβόλαια 200+ εκατομμυρίων δολαρίων! (pic)

Ο Στεφ Κάρι «σπάει» όλα τα κοντέρ στο ΝΒΑ καθώς υπογράφει άμεσα νέο τετραετές συμβόλαιο έναντι 215 εκατομμυρίων δολαρίων και γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με δύο deals των 200+ εκατομμυρίων δολαρίων!

Είναι... ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ τα λεφτά! Ο Στεφ Κάρι περνάει στο οικονομικό πάνθεον της ιστορίας του ΝΒΑ αφού η νέα συμφωνία με τους Ουόριορς θα του αποφέρει άλλα 215 εκατομμύρια δολάρια.

Όπερ και σημαίνει ότι γίνεται ο πρώτος παίκτης του πρωταθλήματος που θα έχει υπογράψει δύο διαδοχικά συμβόλαια των 200+ εκατομμυρίων δολαρίων. Να σημειωθεί ότι την σεζόν 2021-22 έχει να λάβει τα 45,8 εκατομμύρια δολάρια του προηγούμενου πενταετούς συμβολαίου που είχε υπογράψει τον Ιούλιο του 2017 το οποίο θα του απέφερε 201 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο.

Αν συνυπολογιστεί και ο μισθός της ερχόμενης χρονιάς, ο Κάρι θα γίνει πλουσιότερος την επόμενη πενταετία κατά 261 εκατομμύρια δολάρια! Όπερ και σημαίνει ότι μόλις τελειώσει εξαντλήσει και το νέο του συμβόλαιο θα έχει κερδίσει 472 εκατομμύρια δολάρια!

Steph Curry will extend his contract off his $45.8 million salary for 2021-22, which means he’s now guaranteed $261 million over the next five seasons. pic.twitter.com/hYiBpI6Eo4