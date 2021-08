Καντέρ για Ερντογάν: «Δεν με νοιάζει αν βγάλεις και 9.000 εντάλματα σύλληψης, δεν τα παρατάω» (pic)

Ο Ενές Καντέρ στάθηκε στα εννέα εντάλματα σύλληψης του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν και υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσει ακόμα και αν βγάλει 9.000 εντάλματα!

Λίγες ώρες μετά την συμφωνία του για επιστροφή στους Μπόστον Σέλτικς, ο Τούρκος σέντερ στάθηκε στην είδηση για τα εννέα εντάλματα σύλληψης του Τούρκου προέδρου Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν!

Τα εντάλματα αφορούν συκοφάντηση και τρομοκρατία κατά του Ερντογάν και όπως αναφέρουν είναι οι δύο πιο καταχρηστικές ποινικές κατηγορίες προκειμένου να τιμωρήσει τους επικριτές του και τους αντιφρονούντες.

Ποια η απάντηση του ίδιου του Καντέρ; «Απίστευτο! Το καθεστώς Ερντογάν εξέδωσε 9 εντάλματα σύλληψης για μένα.7 Ο λόγος πίσω από αυτό είναι ότι υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και τους πολιτικούς κρατούμενους που βασανίζονται. Ερντογάν, δεν με νοιάζει αν είναι 9 ή 9000, δεν τα παρατάω.»

O Ενές Καντέρ σε συνεντεύξεις του στο Gazzetta είχε πει ότι θα «έφτυνα τον Ερντογάν στο πρόσωπο» εάν τον είχε μπροστά του, ενώ είχε υποστηρίξει επίσης ότι δέχεται απειλές για την ζωή του και ότι τον προστατεύει το FBI.

Unbelievable!#DictatorErdogan regime issued 9 arrest warrants for me.

The reason behind it is me standing up for Human Rights, Freedom and Political Prisoners who are getting tortured.



Hey @RTErdogan

I don’t care if it’s 9 or 9000,

I’m NOT giving up.https://t.co/o1uOhFLLyW