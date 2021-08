ΝΒΑ: Ο Καντέρ επιστρέφει στους Σέλτικς (pic)

Ο Ενές Καντέρ επιστρέφει στους Σέλτικς μετά το πέρασμά του από τη Βοστόνη τη σεζόν 2019-20, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο στους «Κέλτες».

Έπειτα από έναν χρόνο στους Μπλέιζερς, ο Ενές Καντέρ θα φορέσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του τη φανέλα των Σέλτικς.

Ο 29χρονος Τούρκος σέντερ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στους Τζαζ, τους Θάντερ και τους Νικς, σημείωσε πέρσι 11.2 πόντους, 11 ριμπάουντ (ρεκόρ καριέρας) και 1.2 ασίστ μ.ό. σε 72 συμμετοχές στη regular season με το Πόρτλαντ.

Ο Καντέρ θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο στους Σέλτικς αντί 2.7 εκατομμυρίων δολαρίων.

