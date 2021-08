Τόνι Σνελ: Κάτοικος Πόρτλαντ (pic)

Ο Τόνι Σνελ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στους Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς καθώς συμφώνησε για έναν χρόνο με την ομάδα του Όρεγκον.

Μονοετές συμβόλαιο με τους Μπλέιζερς ετοιμάζεται να υπογράψει ο Τόνι Σνελ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Ατλάντα Χοκς έχοντας κατά μέσο όρο 5,3 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, σουτάροντας με το εξαιρετικό 57% στα τρίποντα.

Συνολικά στην καριέρα του έχει 548 ματς στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Σικάγο Μπουλς, Μιλγουόκι Μπακς και Ντιτρόιτ Πίστονς. Οι μέσοι όροι του ανέρχονται στους 6,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ. Πλέον ο Σνελ θα πάρει θέση στην περιφέρεια των Μπλέιζερς, δίπλα από τους Λίλαρντ και ΜακΚόλουμ.

