Μαϊάμι Χιτ: Ενδιαφέρον για Μάρκους Σμαρτ (pic)

Στο μεταγραφικό στόχαστρο των Μαϊάμι Χιτ βρίσκεται ο Μάρκους Σμαρτ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 27χρονος κόμπο γκαρντ είναι μια περίπτωση που δεν περνά αδιάφορη από τον σύλλογο του Μαϊάμι. Η ομάδα του κόουτς Έρικ Σπόελστρα έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για τον ύψους 1.91μ. περιφερειακό που τα τελευταία 7 χρόνια αγωνίζεται στους Μπόστον Σέλτικς.

Την περσινή σεζόν ο Σμαρτ εμφανίστηκε σε 48 παιχνίδια της κανονικής περιόδου έχοντας απολογισμό 13.1 πόντων με 33% στο τρίποντο, 5.7 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ ανά 33 λεπτά συμμετοχής. Αγωνίστηκε επίσης και σε 5 αναμετρήσεις της post season.

Ο Σμαρτ έχει συμβόλαιο με τους «Κέλτες» για τη σεζόν 2021-22 αξίας 12.8 εκατομμυρίων δολαρίων αλλά το όνομα του όπως φαίνεται θα εμπλακεί σε σενάρια ανταλλαγής.

The Miami Heat are interested in Marcus Smart, per @5ReasonsSports & @AdamNBorai pic.twitter.com/kMpwFkOQAG