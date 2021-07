Χεζόνια για Καλαϊτζάκη: «Το άξιζες» (pic)

Ο Μάριο Χεζόνια αποθέωσε τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, λίγες ώρες μετά την επιλογή του νεαρού γκαρντ στο φετινό Draft του NBA.

Ο Κροάτης φόργουορντ σχολίασε στο Twitter την είδηση της επιλογής του περσινού συμπαίκτη του, Γιώργου Καλαϊτζάκη από τους Ιντιάνα Πέισερς στην 60η θέση του NBA Draft, λέγοντας:

«Μπράβο Κάλα! Χαρούμενος για τον αδερφό μου, το άξιζες με την σκληρή σου δουλειά!».

Μπράβo Kala!! Happy for my brother, you deserve it with your hard work! 💪🏻💚☘️ https://t.co/WvjP8kgRRm