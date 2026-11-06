Η απάντηση της Θάνου: «Ψεύδεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός, επανέλαβα κατά λέξη όλες τις δηλώσεις μου και απαλλάχθηκα»

Η νομική σύμβουλος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Μαργαρίτα Θάνου, με σχετική ανάρτηση υ

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής (06/11) η Μαργαρίτα Θάνου αθωώθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ μετά την απολογία της για δηλώσεις στην κρατική τηλεόραση.

Λίγο αργότερα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός με σχετική ενημέρωση για την ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αλλά και την αθώωση της Θάνου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η φράση στημένοι διαιτητές, ίσον στημένα πρωταθλήματα ποτέ δεν αποτέλεσε αντικείμενο της δίκης και δεν εξετάστηκε από την αθλητική δικαστή όπως ψευδώς διαρρέεται και αναγράφεται».

Η ίδια η δικηγόρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με σχετική ανάρτηση ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ενώπιον της αθλητικής δικάστριας επανέλαβα κατά λέξη όλες τις δηλώσεις μου, όπως τις διατύπωσα κατά την εκπομπή UPDATE της ERTNEWS και απαλλάχθηκα ΓΙΑ ΟΛΕΣ».

Η χαρακτηριστική ανάρτηση της Μαργαρίτας Θάνου

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν καταθέτει αιτήσεις εξαιρέσεως σε δικαστές, όταν οι αποφάσεις τους δεν είναι της αρεσκείας της.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δε στέλνει στα πειθαρχικά δικαστές και δεν εκδίδει ανακοινώσεις κατά της Δικαιοσύνης.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ σέβεται απόλυτα την κρίση (και) των πειθαρχικών οργάνων και, όταν διαφωνεί με αυτά, προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ και διεκδικεί το δίκιο της με νομικά επιχειρήματα.

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ψεύδεται στην ενημέρωση προς τα ΜΜΕ, όταν δηλώνει ότι δεν κρίθηκε ΚΑΙ η φράση μου περί στημένων διαιτητών που ισοδυναμούν με στημένα πρωταθλήματα. Κάτωθι στο πρώτο σχόλιο το εν λόγω απόσπασμα για του λόγου το αληθές.

Ενώπιον της αθλητικής δικάστριας επανέλαβα κατά λέξη όλες τις δηλώσεις μου, όπως τις διατύπωσα κατά την εκπομπή UPDATE της ERTNEWS και απαλλάχθηκα ΓΙΑ ΟΛΕΣ.

In law we trust always.

Προχωρούμε»