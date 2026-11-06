Διαμαντίδης για Ομπράντοβιτς: «Είναι ιδιοφυΐα, βρήκε τρόπο να λειτουργήσει το Διαμαντίδης, Σπανούλης, Σάρας στην ίδια πεντάδα»

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έκανε ειδική αναφορά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στο πώς καταφέρνει να σκέφτονται όλοι οι παίκτες με γνώμονα το καλό της ομάδας.

Ο «3D» μιλώντας στην συνέντευξή που παραχώρησε στο «Arena Sport» της Σερβίας, αναφέρθηκε στον προπονητή του Παναθηναϊκού και εξήγησε το πόσο πολύ μπορεί να βάλει τους παίκτες στην ίδια σελίδα και να παίζουν για την ομάδα.

«Για εμένα το μπάσκετ δεν ήταν ποτέ κάτι απλό. Σε κάθε παιχνίδι προσπαθούσα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, είτε αγωνιζόμουν ως πλέι μέικερ, είτε ως σούτινγκ γκαρντ, είτε ως σμολ φόργουορντ. Στον Παναθηναϊκό είχαμε εξαιρετικούς παίκτες. Για παράδειγμα, ο Σπανούλης, Σάρας Γιασικεβίτσιους κι εγώ μπορούσαμε να αγωνιστούμε ως πλέι μέικερ, ενώ υπήρχε και ο Μπατίστ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν πραγματικά ιδιοφυΐα. Μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τους τρεις μας στην ίδια αρχική πεντάδα και να βρει τον τρόπο ώστε αυτό να λειτουργήσει» είπε πει χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Δεν είναι εύκολο να σκέφτεσαι πάντα με αυτόν τον τρόπο, αλλά πρέπει τουλάχιστον να προσπαθείς. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προτερήματα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς: κατάφερε να κάνει όλους τους παίκτες να σκέφτονται πρώτα την ομάδα και όχι τον εαυτό τους. Στο τέλος, η επιτυχία είναι κοινή.»