Κάνινγκχαμ: Το νούμερο 1 του NBA Draft άρχισε ως quarterback και... συστήθηκε στην Κρήτη (vids)

Το Gazzetta γράφει για το νούμερο 1 του φετινού Draft, Κέιντ Κάνινγκχαμ που έπαιξε αρχικώς ως quarterback στο αμερικανικό φούτμπολ και κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο Ηράκλειο, με την αυτοπεποίθησή του να ξεχειλίζει!

Για πρώτη φορά έπειτα από μισό αιώνα, οι Πίστονς επέλεξαν στο νούμερο 1 του Draft. Το 1970 ο εκλεκτός ήταν ο μετέπειτα Hall of Famer, Μπομπ Λανίερ. Φέτος το Ντιτρόιτ επέλεξε τον κατά τεκμήριο πιο ολοκληρωμένο παίκτη της φουρνιάς του, τον Κέιντ Κάνινγκχαμ. Παρεμπιπτόντως, οι Πίστονς είχαν ξανά top-5 draft pick έπειτα από το καταστροφικό 2003, όταν διάλεξαν στο νούμερο 2 τον Ντάρκο Μίλιτσιτς πάνω από τον Καρμέλο Άντονι, τον Κρις Μπος και τον Ντουέιν Ουέιντ. Φέτος η επιλογή για το rebuilding είναι σίγουρα πιο safe για τα «Πιστόνια» με τον πρώην φόργουορντ του Οκλαχόμα Στέιτ που ήλθε σε έναν οργανισμό που τα τελευταία 13 χρόνια μέτρησε μόλις τρεις συμμετοχές σε playoffs και ισάριθμους αποκλεισμούς με sweep στον α' γύρο! Το 2008-09 και το 2015-16 από τους Καβαλίερς και το 2018-19 από τους Μπακς. Το Ντιτρόιτ, λοιπόν τερμάτισε στην τελευταία θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 20-52, το δεύτερο χειρότερο στη λίγκα έπειτα από το 17-55 των Ρόκετς και πλέον στηρίζει τις ελπίδες του στον 19χρονο πόιντ γκαρντ (2μ.03) που συνδυάζει κορμί, ταλέντο και μπασκετικό μυαλό, αποτελώντας εξ αρχής το αδιαφιλονίκητο φαβορί του φετινού Draft.

Από το αμερικάνικο φούτμπολ στο κολεγιακό μπάσκετ

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ είναι ο τύπος του παίκτη που θα κάνει άμεσο impact στο ΝΒΑ, συνεπώς οι Πίστονς που τον επέλεξαν στο νούμερο 1 μπορούν να αλλάξουν επίπεδο με το καλημέρα. Κουμαντάρει την επίθεση με ωριμότητα βετεράνου, μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα στο pick-n-roll και να χρησιμοποιήσει το σώμα του ποστάροντας απέναντι σε καλύτερους αντιπάλους. Πρόκειται για έναν πολύ καλό σουτέρ και αξιοπρεπέστατο αμυντικό που άρχισε την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό ως... quarterback στο αμερικανικό φούτμπολ! Έχει παραδεχτεί, μάλιστα πως η συγκεκριμένη... προϋπηρεσία τον βοήθησε να γίνει καλύτερος πασέρ και ηγέτης στο γήπεδο. Ο Κάνινγκχαμ ασχολήθηκε με το μπάσκετ βλέποντας τον αδελφό του να παίζει στο κολέγιο. Έπειτα από τη δεύτερη χρονιά του στο χάισκουλ Bowie, έλαβε προτάσεις για υποτροφία από το Ντιουκ, το Κεντάκι και το Νορθ Καρολάινα όμως η παρουσία του αδελφού του, Κάνεν ως ασίσταντ κόουτς στο Οκλαχόμα Στέιτ έκαναν τα πράγματα πιο απλά όσον αφορά την επιλογή του. Στις 5 Νοεμβρίου 2019, ο Κάνινγκχαμ ανακοίνωσε τη δέσμευσή του στο Οκλαχόμα Στέιτ.

Συστήθηκε με την Team USA στο Παγκόσμιο της Κρήτης

Στο ντεμπούτο του στο NCAA απέναντι στο UT Arlington, σημείωσε 21 πόντους και 10 ριμπάουντ για το Οκλαχόμα Στέιτ που επικράτησε με 75-68. Μάλιστα στις 27 Φεβρουαρίου 2021 έκανε career-high στο NCAA με 40 πόντους και 11 ριμπάουντ στη νίκη επί της Οκλαχόμα στην παράταση με 94-90! Ο Κάνινγκχαμ ολοκλήρωσε την κολεγιακή καριέρα του σημειώνοντας 20.1 πόντους, 6.2 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1.6 κλεψίματα μ.ό. σε 27 συμμετοχές, τις 26 ως starter, αποτελώντας μόλις τον τέταρτο παίκτη που κατακτά τον τίτλο του Big 12 Player of the Year και Big 12 Freshman of the Year την ίδια σεζόν έπειτα από τον Μάρκους Σμαρτ, τον Κέβιν Ντουράντ και τον Μάικλ Μπίσλεϊ! Επίσης, επιλέχτηκε ομόφωνα στην All-Big 12, την All-Freshman Team και την All-Newcomer Team πριν ανακοινώσει τη διαθεσιμότητά του στο 2021 NBA Draft, αποτελώντας εξ αρχής το φαβορί για το νούμερο 1. Όσον αφορά την Team USA, ο Κάνινγκχαμ αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Εφήβων που διεξήχθη το 2019 στο Ηράκλειο, βοηθώντας τις ΗΠΑ να κατακτήσουν το χρυσό μετάλλιο με 11.7 πόντους, 5.7 ασίστ και 4.9 ριμπάουντ μ.ό. ενώ ήταν πρώτος σκόρερ στον τελικό με το Μάλι, έχοντας 21 πόντους,.

Μπήκε από νωρίς στην κουλτούρα του Ντιτρόιτ

Η κάποτε ακμάζουσα καρδιά της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στο Ντιτρόιτ κήρυξε πτώχευση το 2013. Πίσω από την εικόνα των εργοστασίων που έκλεισαν υπάρχει μια μεγάλη μουσική και πολιτιστική κληρονομιά που σημάδεψε την ιστορία της αμερικανικής και, κατ' επέκταση, της παγκόσμιας μουσικής και της ποπ κουλτούρας. Γιατί το Ντιτρόιτ έχει ακόμη ένα παρατσούκλι ως Rock City. Η μουσική του ιστορία έχει ένδοξες σελίδες για όλα τα είδη της μουσικής, από την τζαζ μέχρι την όπερα κι από τη σόουλ μέχρι το πανκ. «Αγαπώ το Ντιτρόιτ!» εξήγησε ορθά κοφτά ο Κάνινγκχαμ κατά τη διάρκεια του predraft workout με τους Πίστονς. «Άκουγα ήδη τη μουσική της πόλης πριν από τη λοταρία του Draft, έχω μπει στην κουλτούρα της. Το να ανακάμψουν ξανά οι ομάδες του Ντιτρόιτ αποτελεί τεράστια υπόθεση για την πόλη». Παρεμπιπτόντως, ο νεαρός γκαρντ δεν δούλεψε με καμία άλλη ομάδα εκτός από τους Πίστονς. «Ήθελα να βρεθώ με την ομάδα που επιλέγει στο νούμερο 1 γιατί θεωρώ τον εαυτό μου ως νούμερο 1...» εξήγησε δίχως να αφήσει περιθώριο για παρερμηνείες όσον αφορά το επίπεδο αυτοπεποίθησής του. Πλέον μένει να το αποδείξει στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο...