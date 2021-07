Έκπληξη με Ρούμπιο οι Καβαλίερς! (pics)

Από το... πουθενά, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ήρθαν σε συμφωνία με τους Μινεσότα Τϊμπεργουλβς για trade του Ρίκι Ρούμπιο!

Την ώρα που ο Ισπανός γκαρντ βρίσκεται στο Τόκιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έγινε... trade στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN ανέφερε ότι ο Ρίκι Ρούμπιο θα μετακομίσει στο Οχάιο ενώ το αντίθετο δρομολόγιο με προορισμό τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς θα κάνει ο Ταουρίν Πρινς (10,1π., 3,7ριμπ.)

Στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και το draft pick του β' γύρου των Καβαλίερς, όπως επίσης και μετρητά.

TRADE: The Cleveland Cavaliers are acquiring Minnesota Timberwolves G Ricky Rubio, a 2022 second-round pick and cash for Taurean Prince, sources tell ESPN.