Λάουρι: Θέλει τους Σίξερς, αν έχει ετήσιο συμβόλαιο 25-30 εκ.! (pic)

Οι μέρες του Κάιλ Λάουρι στο Τορόντο μοιάζουν μάλλον μετρημένες. Έτσι και αλλιώς, μένει ελεύθερος. Αλλά σκέφτεται την προοπτική ενός sign-and-trade με τους Καναδούς, προκειμένου να καταλήξει στους Σίξερς. Αλλά μόνο αν έχει ετήσιο συμβόλαιο 25-30 εκατομμυρίων δολαρίων!

Ο Κάιλ Λάουρι θέλει να παίξει με τη φανέλα των Φιλαντέλφια 76ερς. Αλλά για να πει το «ναι» δεν θα το κάνει με το αζημίωτο! Ο γκαρντ των Τορόντο Ράπτορς έχει μείνει ελεύθερος από τους Καναδούς και δεν ενδέχεται να συνεχίσει να αγωνίζεται μαζί τους.

Ωστόσο, δεν φαίνεται να λέει «όχι» στην προοπτική ενός sign-and-trade με τους Ράπτορς, προκειμένου να καταλήξει στους Σίξερς και να αποτελέσει τη βασική επιλογή στη θέση του point guard.

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, ο 35χρονος guard θέλει να πληρωθεί. Αναζητεί ετήσιο συμβόλαιο κάπου ανάμεσα στα 25 με 30 εκατομμύρια δολάρια! Αν προχωρήσει αυτή η λύση, στην ανταλλαγή αναμένεται να εμπλακεί και ο Μπεν Σίμονς, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει... εξαφανιστεί, αφού τα μέλη των Σίξερς αδυνατούν να επικοινωνήσουν μαζί του.

