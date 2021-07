Μπεν Σίμονς: Έχει εξαφανιστεί και οι Σίξερς τον ψάχνουν! (pic)

Περίεργα τα πράγματα στην Φιλαντέλφια, με τον Μπεν Σίμονς να έχει εξαφανιστεί και να μην μπορεί η ομάδα του να επικοινωνήσει μαζί του.

Υπάρχουν αρκετά θέματα στην σχέση των Σίξερς με τον Μπεν Σίμονς και αν δεν λυθούν σύντομα μάλλον θα έχουμε ένα περίεργο καλοκαίρι. Με το τέλος της πορείας των Σίξερς στα περσινά playoffs, όλη η κριτική έπεσε πάνω στον παίκτη, που όμως δεν ήταν καλός.

Εκείνος δεν πήγε με την Αυστραλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έμεινε εκτός για να δουλέψει στις αδυναμίες του. Έχουν γραφτεί πολλά πράγματα για εκείνον και φαίνεται ότι μάλλον υπάρχει χάσμα στην σχέση του με την ομάδα.

Οι Σίξερς δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον παίκτη τους, τον ψάχνουν, αλλά φαίνεται ότι εκείνος δεν θέλει να κάτσει ακόμα σε κάποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων.

Πάντως, το όνομα του κυκλοφορεί σε σενάρια ανταλλαγών και μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτή η περίεργη σχέση.

The 76ers haven’t been able to get in touch with Ben Simmons since the season ended.



(via Liberty Ballers) pic.twitter.com/fFLqtearAG