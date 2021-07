Ο Βαλαντσιούνας στη Νέα Ορλεάνη, Άνταμς και Μπλέντσο στο Μέμφις! (pic)

Άρχισαν τα... όργανα λίγες ημέρες πριν ανοίξει η Free Agency, καθώς Γκρίζλις και Πέλικανς συμφώνησαν στο πρώτο trade της offseason!

Συγκεκριμένα ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θα αφήσει το Μέμφις και τους Γκρίζλις προκειμένου να μετακομίσει στην Νέα Ορλεάνη και τους Πέλικανς, ενώ το αντίθετο δρομολόγιο θα κάνουν οι Στίβεν Άνταμς και Έρικ Μπλέντσο.

Εδώ και μερικές ώρες είχε κυκλοφορήσει η φήμη που ήθελε τους Πέλικανς να είναι σε συζητήσεις με τους Γκρίζλις για τον Μπλέντσο ωστόσο στο trade εκτός του ότι πήραν μέρος και οι δύο σέντερ των ομάδων, έγινε ανταλλαγή και στα draft picks.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Γκρίζλις θα πάρουν το νούμερο «10» και το νούμερο «40» (μέσω των Λέικερς) στο ερχόμενο draft, ενώ οι Πέλικανς θα λάβουν αντίστοιχα το νούμερο «17» και το νούμερο «51» που θα επέλεγε η ομάδα του Μέμφις.

