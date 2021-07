ΝτεΡόζαν: «Θα ήθελα την ευκαιρία να παίξω στους Λέικερς» (vid)

Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν δεν έκρυψε την επιθυμία του να αγωνιστεί στους Λος Άντζελες Λέικερς από τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Όπως είναι γνωστό, οι «Los Angeles Times» είχαν κάνει ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο να αποκτήσουν οι Λέικερς «πακέτο» τους Ντερόζαν και Λόουρι στην Free Agency.

Ο ΝτεΡόζαν φιλοξενήθηκε στο podcast του Σάνον Σαρπ και εξέφρασε ανοικτά την επιθυμία του να αγωνιστεί στους «Λιμνανθρώπους», πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που τους υποστήριζε όταν ήταν μικρός ως θαυμαστής του Κόμπι Μπράιαντ ενώ παράλληλα κατάγεται από το Κόμπτον, ένα προάστιο του Λος Άντζελες.

«Σίγουρα είναι μια ευκαιρία που θα ήθελες να έχεις, να αγωνιστείς στο σπίτι σου. Γιατί όχι;» ενώ στο αν θα μπορούσε να χωρέσει με Λεμπρόν και Ντέιβις από τη στιγμή που θα μειωθούν οι προσπάθειες του, είπε: «Είδαμε ότι και στο Μπρούκλιν μπόρεσαν να παίξουν μαζί τρεις παίκτες που σκοράρουν. Σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει. Είμαστε όλοι έξυπνοι και καλοί μπασκετμπολίστες, οπότε μπορούμε να το κάνουμε να συμβεί...»

.@DeMar_DeRozan on playing for the Lakers:



“You’d love to have the opportunity to play at home, especially if they want you, why not? I think it would work [between me, LeBron & AD]. We’re smart basketball players and it’s all about coming together.” pic.twitter.com/FD8VIX4Jha