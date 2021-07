Αντετοκούνμπο: Το βίντεο με τα πούρα το πιο δημοφιλές στην ιστορία του ΝΒΑ στο InstaGram! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και... MVP των social media καθώς χάρη σ' ένα βίντεο από τα αποδυτήρια των Μπακς κατάφερε να γίνει

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του Game 6 στο «Fiserv Forum» του Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άρχισε να μοιράζει σε πούρα σε όλους όσους ήταν στα αποδυτήρια των Μπακς.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, το εν λόγω βίντεο που κυκλοφόρησε στο InstaGram έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση καθώς έγινε το πιο δημοφιλές βίντεο στην ιστορία του ΝΒΑ στην εν λόγω πλατφόρμα των social media.

Συγκεκριμένα συμπλήρωσε 23 εκατομμύρια προβολές και άφησε στην δεύτερη θέση το βίντεο των Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις από τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος στην «φούσκα» του Ορλάντο.

