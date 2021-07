ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο πρώτος «δισεκατομμυριούχος» παίκτης στην ιστορία του NBA! (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι πλέον ο πρώτος και μοναδικός NBAer που ξεπερνά το 1 δισ. εσόδων από την ενασχόληση του με το μπάσκετ ενώ είναι εν ενεργεία παίκτης!

Ο κάτοχος τεσσάρων δαχτυλιδιών και σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς γράφει ιστορία, καθώς γίνεται ο πρώτος παίκτης του NBA, του οποίου οι συνολικές απολαβές κατά την διάρκεια της επαγγελματικής καριέρας του, ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια!

Κανένας άλλος αθλητής δεν είχε καταφέρει να φτάσει σε τόσο υψηλό νούμερο συνολικών απολαβών, ενώ παρέμενε παράλληλα ενεργός στο άθλημα.

LeBron is the first NBA player to earn $1 billion in career earnings, @kbadenhausen



