Από τις 15 νίκες του rookie, στις 16 του πρωταθλητή στα playoffs!

Ο πρώην αρθρογράφος της Journal Sentinel, Τσαρλς Γκάρντνερ, παρακολούθησε την συγκλονιστική παράσταση του Αντετοκούνμπο από τις κερκίδες του “Fiserv Forum” και γράφει στο Gazzetta για την τεράστια συμβολή του στην κατάκτηση του τίτλου και στην επιστροφή του Μιλγουόκι στον μπασκετικό χάρτη.

Γράφει ο Charles Gardner από το Μιλγουόκι

Οι πανηγυρισμοί στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και η εορταστική ατμόσφαιρα κράτησαν μέχρι τα άγρια χαράματα. Αυτοκίνητα που κόρναραν ασταμάτητα, εκστασιασμένοι φίλαθλοι που έκαναν βουτιές στο ποταμό και άγνωστοι μέχρι χθες άνθρωποι, να αγκαλιάζονται και να κάνουν high five!

Όλα αυτά συνέβησαν επειδή ένας 26χρονος μπασκετμπολίστας από την Αθήνα ήθελε απλά να τελειώσει την δουλειά!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επεφύλαξε μία εντυπωσιακή παράσταση στο Game 6 των τελικών του ΝΒΑ και σκοράροντας 50 πόντους, μαζεύοντας 14 ριμπάουντ και κόβοντας 5 αντίπαλα σουτ, έφερε το πρώτο πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι, μετά από 50 χρόνια!

Οι Μπακς έριξαν στο καναβάτσο τους Φίνιξ Σανς με 105-98, πετυχαίνοντας την 4η συνεχόμενη νίκη τους στους τελικούς, που είχαν αρχίσει με δύο διαδοχικές ήττες.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν τόσο αποφασισμένος, που δεν υπήρχε περίπτωση να επιτρέψει στα «ελάφια» να χάσουν, απαντώντας κάθε φορά που οι «ήλιοι» απειλούσαν να πάρουν τα ηνία ενός πολύ αμφίρροπου αγώνα.

Επιτέθηκε από την τελική γραμμή με lay-up, έκανε ένα μεγαλοπρεπές κάρφωμα με το αριστερό χέρι κι ευστόχησε ακόμη και από την γραμμή των 7,25. Όσο για τις βολές; Είχε παροιμιώδη ψυχραιμία και ευστοχία, τελειώνοντας το ματς με 17/19!

«Ουάου!», φώναξε από μικροφώνου μπροστά σε 17.000 θεατές μέσα στο “Fiserv Forum”, μόλις παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των τελικών.

Άλλοι 65 περίπου χιλιάδες φίλαθλοι παρακολουθούσαν από την περιοχή των «ελαφιών» σε γιγαντοοθόνες, ακριβώς έξω από το γήπεδο σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό που καταδεικνύει την δίψα του κόσμου αλλά και την απόσταση που κάλυψε ο οργανισμός των Μπακς μέσα σε λίγα χρόνια. Στην rookie σεζόν του Αντετοκούνμπο, η ομάδα νίκησε μόλις 15 παιχνίδια και έπαιζε μπροστά σε μισοάδειο γήπεδο, στην παλιά της έδρα, το “Bradley Center”.

Οι απογοητευτικοί αποκλεισμοί στα palyoffs τα δύο τελευταία χρόνια, ήταν προφανές ότι γέμισαν το ρεζερβουάρ του “Greek Freak”, που επέλεξε να παραμείνει στο Μιλγουόκι από το να υπογράψει με ομάδα μεγάλης αγοράς.

«Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο», είπε ο Αντετοκούνμπο στην συνέντευξη Τύπου. «Μην αφήνετε κανέναν να σας υποδείξει τι δεν είστε και τι δεν μπορεί να κάνετε. Ο κόσμος έλεγε ότι δεν μπορώ να βάλω τις βολές. Απόψε όμως, έβαλα τις βολές και είμαι ένας πρωταθλητής με τα όλα μου! Χρειάζεται απλά πίστη, φίλε. Ελπίζω ότι μεταδίδω σε ολόκληρο τον κόσμο – από την Αφρική και την Ευρώπη – το μήνυμα της ελπίδας για το τι μπορούν να καταφέρουν! Οκτώ χρόνια πριν, όταν ήρθα στο πρωτάθλημα, δεν ήξερα από που θα εξασφαλίσω το επόμενο γεύμα μου! Η μητέρα μου πουλούσε αντικείμενα στους δρόμους. Και τώρα κάθομαι εδώ στην κορυφή της κορυφής. Είμαι απίστευτα ευλογημένος, ακόμη κι αν δεν έχω ξανά την ευκαιρία να κάτσω σε αυτό το τραπέζι, είμαι μια χαρά μ' αυτό...», ήταν τα συγκινητικά λόγια του.

Οι 50 πόντοι του Αντετοκούνμπο ισοφάρισαν την καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος σε παιχνίδι που έκρινε τον τίτλο, την οποία κατείχε ο Μπομπ Πέτιτ των Σεντ Λούις Χοκς, από το 1958 εναντίον των Μπόστον Σέλτικς. Ο “Greek Freak”, μετά τον Ντιρκ Νοβίτσκι (Γερμανία), τον Χακίμ Ολάζουον (Νιγηρία), τον Τόνι Πάρκερ (Γαλλία) και τον Τιμ Ντάνκαν (Παρθένες Νήσοι) είναι ο 5ος μη Αμερικανός MVP των τελικών.

Giannis with a Game 6 for the ages. pic.twitter.com/GSIMbZSGuR