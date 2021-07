Όλα τα όνειρα του Αντετοκούνμπο έγιναν πραγματικότητα μέσα σε 8 χρόνια! (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην διαδρομή του έβαλε πολλούς στόχους και μίλησε για διάφορα όνειρα του. Είναι απίστευτο ότι μέσα σε 8 χρόνια τα πέτυχε όλα.

Τα παραμύθια είναι από πολλούς παρεξηγημένα, γιατί το δεδομένα καλό τέλος μοιάζει να είναι μακριά από την πραγματικότητα και κάνει τα παιδιά να πιστεύουν ότι πάντα όλα τελειώνουν καλά.

Ίσως να υπάρχει μια δόση αλήθειας σε αυτό, γι' αυτό και έρχεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να αποδείξει ότι τα παραμύθια όταν έρχονται και συνδυάζονται με την πίστη και την σκληρή δουλειά, μπορούν να γίνουν μια ονειρεμένη πραμγατικότητα. Ο Έλληνας σταρ έφτασε μέχρι την κορυφή του ΝΒΑ, μέσα σε 8 χρόνια και όλες οι δηλώσεις που έχει κάνει σε αυτή την διαδρομή παίρνουν άλλη διάσταση.

Από τα όνειρα που έκανε μικρός στα Σεπόλια, σε μια κάμερα κινητού, μέχρι την υπόσχεση που έδωσε στον πατέρα του, το tweet που προμηνύε το μέλλον και τα δάκρυα στον λόγο του, όταν πήρε το πρώτο MVP της καριέρας του, όλα έγιναν έτσι όπως έπρεπε, για να φτάσουμε μέχρι εδώ.

Ένα όνειρο από τα Σεπόλια...

Ήταν Ιούνιος του 2013, πριν το ντραφτ που άλλαξε την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όταν Αμερικανός δημοσιογράφος ήρθε στην Ελλάδα και με ένα κινητό πήρε την πρώτη συνέντευξη από τον Γιάννη. Ο νεαρός, έχοντας να αντιμετωπίσει πόλλά προβλήματα, στέκεται απέναντι στην κάμερα και απαντάει στα Αγγλικά στις ερωτήσεις που του γίνονται. Σε διάφορα απαντάει ο Γιάννης, αλλά εκείνη η ερώτηση που κλέβει την παράσταση είναι εκείνη για τα όνειρα του. Ο Γιάννης κοιτάει αλλού, παίρνει τα μάτια του από την κάμερα και απαντάει ότι θέλει να γίνει παίκτης ΝΒΑ. Τότε φάνταζε ως το μεγαλύτερο όνειρο, αλλά ήταν μόνο η αρχή.

«Ίσως σε 15-20 χρόνια ο αριθμός μου να είναι εκεί επάνω»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άκουσε το όνομα του στο Νο.15 του ντραφτ του 2013 και τότε μπόρεσε να δει το μέλλον του, σε ένα διαφορετικό φόντο. Παίκτης του ΝΒΑ έγινε, αλλά πλέον αυτό δεν ήταν αρκετό. Ένιωσε ότι μπορούσε να ονειρευτεί ακόμα περισσότερα. Η ζώη του άλλαξε, ευκαιρίες θα είχε, αλλά έπρεπε να δουλέψει σκληρά αν ήθελε να ξεχωρίσει. Δίπλα του ήθελαν όλοι το ίδιο. Όλοι με το ίδιο όνειρο στέκονται απέναντι από τους υπόλοιπους. Εκείνοι που ξεχωρίζουν είναι λίγοι και ο Γιάννης το ξέρει καλά αυτό. Μαζί με τους γονείς του, μπήκε στο παρκέ του «Bradley Center», κοίταξε τον ουρανό και δεν σταμάτησε λεπτό να ονειρεύεται.

«Όλοι αυτοί είναι θρύλοι, επειδή τα νούμερα τους έχουν αποσυρθεί, όπως στην ομάδα στην Ελλάδα, που το νούμερο μου αποσύσρθηκε. Ίσως σε 15-20 χρόνια, ίσως ο αριθμός μου είναι εκεί πάνω, δίπλα στου Καρίμ, του Ρόμπερτσον. Ελπίζω να είμαι εκεί».

Δεν χρειάστηκε να περάσουν τόσα πολλά χρόνια. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στην ομάδα του και μέσα σε 8 χρόνια έχει εξασφαλίσει ότι είναι ένας θρύλος για το Μιλγουόκι. Δίχως αμφιβολία έχει κερδίσει μια θέση μεταξύ των κορυφαίων και το έκανε με χαρακτηριστική ευκολία.

"In 15-20 years, maybe my number is up there next to Kareem, Oscar Robertson... I hope I'm there." @Giannis_An34 in 2013 pic.twitter.com/XtY9mDrxJm July 19, 2021

Το προφητικό tweet

Στην συνέντευξη Τύπου παραδέχτηκε ότι δεν του αρέσει να απογοητεύει τους ανθρώπους και για ακόμα μια φορά φρόντισε να μην το κάνει. Το μακρινό 2014 και συγκεκριμένα στις 17 Ιουλίου είχε δώσει μια υπόσχεση και 7 χρόνια μετά ήρθε η ώρα να την κάνει πράξη.

«Δεν θα φύγω ποτέ από την ομάδα και την πόλη του Μιλγουόκι, μέχρι να χτίσουμε μια ομάδα πρωταθλητισμού». Για ακόμα μια φορά πίστεψε στον εαυτό του, ήταν ξεκάθαρος και τήρησε όσα είπε πιο γρήγορα απ' όσο πίστευε ο πιο αισιόδοξος παρατηρητής.

Φτάσαμε στο 2021, ο Γιάννης έχει ανανεώσει με την ομάδα του, πήρε το πρωτάθλημα και πλεόν μόνο πιο πλούσια μπορεί να κάνει την ιστορία.

I'll never leave the team and the city of Milwaukee till we build the team to a championship level team.. — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 17, 2014

Τα δάκρυα για τον πατέρα του, μετά το πρώτο MVP

Δύο χρόνια πριν ήταν όταν ο Γιάννης «έσπαγε» μπροστά σε όλους όταν αναφέρθηκε στον πατέρα του, κατά τον ευχαριστήριο λόγο του για το βραβείο του MVP. Τότε έκανε μια σύντομη αναδρομή στην καριέρα του και συγκίνησε άπαντες. Ήταν η στιγμή που κατάλαβαν άπαντες ότι αυτό το παιδί δεν έχει ουρανό. Σκοπός του είναι τρυπάει τα ταβάνια του και αυτό έχει σημασία.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με ευλόγησε με αυτό το ταλέντο, για να είμαι στη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω που με έβαλε σε αυτή τη θέση. Όλα τα κάνω μέσω αυτού, είμαι απίστευτα ευλογημένος. Την ομάδα μου, κυρίως τους συμπαίκτες μου. Θέλει πάνω από έναν παίκτη για να έχεις πάνω από 60 και τους ευχαριστώ που ήταν μαζί μου στον πόλεμο. Θέλω να ευχαριστήσω το τεχνικό επιτελείο, που μας έμαθε όλα όσα έπρεπε να ξέρουμε.

Τη διοίκηση, που πίστεψε. Ήμουν 18 ετών στην Ελλάδα και με πίστεψαν. Ευχαριστώ το Μιλγουόκι, την Ελλάδα και τους Νιγηριανούς που με υποστηρίζουν. Ξέρω ότι στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί και μου στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα. Πριν από 2 χρόνια είχα ένα στόχο, να γίνω ο κορυφαίος του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ τον πατέρα μου, αν και δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί μου. Πάντοτε, όταν βρίσκομαι στο παρκέ, θυμάμαι τον πατέρα μου, που μου έλεγε να παίζω πιο σκληρά, ακόμη κι όταν πονούσα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπληκτικούς αδελφούς μου».

Giannis gets emotional as he thanks his family after winning the #KiaMVP trophy. 🙏#NBAAwards pic.twitter.com/c2WrHZMB0k — NBA TV (@NBATV) June 25, 2019

«Να πιστεύετε στα όνειρα σας»

Θα μπορούσε να είναι επίλογος, αλλά δεν είναι. Αντίθετα είναι η κατάκτηση μιας κορυφής και η έναρξη μιας νέας ιστορίας από αυτές που λατρεύει να γράφει ο Γιάννης. Ανυπομονείτε για την συνέχεια; Όλοι μας...

«Εκπροσωπώ τις δύο χώρες μου, την Ελλάδα και τη Νιγηρία. Ξέρω ότι είμαι role model για πολλά παιδιά. Αυτό εδώ θα πρέπει να κάνει κάθε παιδί, οποιονδήποτε στον πλανήτη να πιστέψει στον εαυτό του. Όταν δεν είσαι καλά, όταν δεν νιώθεις καλά, πρέπει να συνεχίσεις να πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και να μην αφήσεις κανέναν να σου πει τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Συνέχισε να δουλεύεις. Ο κόσμος μού έλεγε ότι δεν μπορώ να βάλω βολές, αλλά απόψε τις έβαλα. Είμαι πρωταθλητής! Πρέπει να πιστεύεις, ελπίζω να δίνω στον κόσμο ελπίδα ότι μπορεί να γίνει. Πριν από οκτώ χρόνια, δεν ήξερα ποια ήταν η επόμενη κίνηση. Η μητέρα μου πουλούσε πράγματα στον δρόμο. Τώρα είμαι εδώ, κάθομαι στην κορυφή των κορυφών. Είμαι ευλογημένος. Νιώθω τόσο ευλογημένος που ακόμη κι αν δεν ξαναβρεθώ εδώ, θα είμαι εντάξει. Εύχομαι πως αυτό θα δώσει ελπίδα σε όλους στον κόσμο, να πιστεύουν στα όνειρά τους.

Αυτό είναι για τη μητέρα μου, δούλεψε πολύ σκληρά για να είμαι εδώ. Αυτό είναι για τον πατέρα μου, που βλέπει από ψηλά. Αυτό είναι για τη σύντροφό μου, που φροντίζει και προσέχει τον γιο μου. Αυτό είναι για τα αδέρφια μου. Μπορεί να είμαι ξεροκέφαλος κάποιες φορές, απομακρύνομαι από τα social media γιατί θέλω πολύ να πετύχω αυτό εδώ, να τα καταφέρω. Κάθε μέρα, όμως το κάνω για τη μητέρα, τον πατέρα μου, τη σύντροφό μου, τα αδέλφια μου».