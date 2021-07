Ο Πάου Γκασόλ πανηγυρίζει για τον Γιάννη με μήνυμα στον αδελφό του Κόμπι! (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε το πρωτάθλημα, ο Κόμπι το είχε ζητήσει και ο Πάου Γκασόλ πανηγυρίζει για τον Γιάννη και το λέει στον αδελφό του.

Ο Έλληνας σταρ είναι στην κορυφή του ΝΒΑ και εκείνος που του είχε θέσει πρώτος την πρόκληση ήταν ο Κόμπι Μπράιαντ. Πρώτα του είχε πει να βγει MVP και μόλις τα κατάφερε, του έθεσε ως στόχο το πρωτάθλημα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον Κόμπι, αλλά και ο Πάου Γκασόλ έστειλε μήνυμα στον αδελφό του. Είναι γνωστή η ξεχωριστή σχέση που είχαν ο Ισπανός με τον αδικοχαμένο Κόμπι και ο Γκασόλ πανηγυρίζει για τον Γιάννη, μην ξεχνόντας ποτέ τα λόγια του Μπράιαντ.

«Τα κατάφερε αδελφέ», σχολίασε ο Γκασόλ, μαζί με το tweet του Κόμπι και δεν θα μπορούσε να είναι πιο συγκινητικό.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO



50 points, 14 rebounds, 5 blocks!!!! Nothing else to add🔥🔥🔥 MVP, MVP, MVP!!!