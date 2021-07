Μπιλ Ράσελ: «Δεν μπορώ να πω το επώνυμο σου, αλλά συγχαρητήρια Γιάννη για το MVP» (vid)

Ο θρυλικός Μπιλ Ράσελ έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την ανάδειξή του σε MVP των τελικών.

Όπως είναι γνωστό το βραβείο των τελικών του ΝΒΑ φέρει το όνομα του Μπιλ Ράσελ, με τον ίδιο τον θρύλο του πρωταθλήματος να λέει χαρακτηριστικά:

«Συγχαρητήρια Γιάννη. Δεν μπορώ να πω το επώνυμό σου, αλλά συγχαρητήρια που κέρδισες το βραβείο Μπιλ Ράσελ (σ.σ. MVP των τελικών)» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στην ανάρτησή του στο twitter, συμπλήρωσε: «Συγνώμη που έπρεπε να περάσω και πάλι την Covid. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν εγώ εκεί και να σου δώσω το βραβείο».

Sorry I had to take a covid pass again this year, @Giannis_An34 you did the #BillRussellMVP award justice. 50 pst 14 boards! What a great way to close it out. I only wish I could hand it to you. #Congrats @NBA #BucksInSix #NBAFinals2021 @Bucks @BleacherReport @espn #FearTheDeer pic.twitter.com/m7q6TpHQrg