Έγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο και έβαλε το όνομα του δίπλα σε εκείνο του ΛεΜπρον! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τις επιδόσεις του στους φετινούς Τελικούς, έβαλε το όνομα του δίπλα σε εκείνο του ΛεΜπρον Τζέιμς.

Ο Έλληνας σταρ είναι πλέον πρωταθλητής του ΝΒΑ και το έχει κάνει με τον πιο εμφατικό τρόπο. Η επίδοση του Έλληνα σταρ στο Game 6 είναι πέρα από κάθε φαντασία, ενώ έχει καταφέρει να γράψει ιστορία μόλις στα 26 του χρόνια.

Φυσικά και είναι και o MVP των Τελικών, ενώ η επίδοση του περνάει στην ιστορία, μαζί με εκείνη του ΛεΜπρον Τζέιμς, που πάντως τον συνεχάρει. Οι δυο τους είναι οι μοναδικοί με 35+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε Τελικούς με τον Γιάννη να έχει 35,2 πόντους, 13,2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο «Βασιλιάς» το 2015 είχε 35,8 πόντους, 13,3 ριμπάουντ και 8,8 ασίστ.

