Τρελαμένος Γιάννης θέλει να παρτάρει, ζητάει «trade» και το... Rookie of the Year! (vids)

Όπως ήταν λογικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπλεε σε πελάγη ευτυχίας μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και είχε μπόλικη όρεξη για πειράγματα και φοβερές ατάκες!

Μετά την στέψη του πρωταθλητή και την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη των τελικών, ο Έλληνας σούπερ σταρ είπε αρχικά ότι το μόνο πράγμα που θέλει τώρα είναι να... παρτάρει! Στη συνέχεια ζήτησε... trade από τους Μπακς από τη στιγμή που στέφθηκε πρωταθλητής, ενώ θα ήθελε να έχει μια... μηχανή του χρόνου.

Ο λόγος; «Θα ήθελα να είχα μια μηχανή του χρόνου και να πάω πίσω στη rookie season μου και να πάρω το βραβείο του rookie της χρονιάς. Τότε θα τα έχω πάρει όλα. Μετά, όταν μεγαλώσω, θα πω στον "Μπαντ" να έρχομαι από τον πάγκο, να πάρω και το βραβείο του 6ου παίκτη της σεζόν. Κάνω πλάκα. Αυτό είναι για την οικογένειά μου, τους το αφιερώνω. Πρέπει να επιστρέψουμε δυνατοί, θα υπάρχουν ομάδες που θα μας κυνηγούν την νέα σεζόν».

“This is time to PAR-TAY!” Giannis tells @eric_nehm what word he will write on the whiteboard now that the season is complete @r0bato pic.twitter.com/oYZ8pS9FFE

Giannis Antetokounmpo wants to party and..."I want to develop a time machine that I can go back in time, in rookie year to win the rookie of the year. And then late in my career, I'm going to win sixth man of the year too." #NBAFinals #FearTheDeer #NBATwitter #DeerDistrict pic.twitter.com/SKskxlH0VW